Das Samstagsrennen der DTM im TV und Livestream

In Oschersleben wird die DTM-Saison 2025 eröffnet. Die Trainingsergebnisse versprechen ein enges Teilnehmerfeld in der Motorsport Arena. SPEEDWEEK verrät euch, wie ihr das erste Saisonrennen verfolgen könnt.

Endlich wird die DTM-Saison 2025 gestartet! In der Motorsport Arena Oschersleben steht das erste von acht Rennwochenenden in Deutschlands bekanntester Rennserie an. Am Freitag fanden bereits die ersten beiden Trainingssitzungen statt: Im ersten Aufschlag fuhr Thomas Preinings im Grello die Bestzeit. Maro Engel schlug in der zweiten Sitzung zurück.

Am heutigen Samstag wird es zum ersten Mal ernst: Das erste Qualifying und auch das erste Rennen der Saison steht auf dem Programm.

Um 09:20 Uhr startet das erste Qualifying in der Motorsport Arena Oschersleben, während um 13:30 Uhr die Startampel für den ersten Wertungslauf auf Grün geschaltet wird.

Wie gewohnt kann das Rennen im deutschen Free-TV Live auf ProSieben verfolgt werden. Die Übertragung aus der Magdeburger Börde beginnt um 12:55 Uhr.

Die ProSieben-Übertragung kann zudem auf ran.de sowie auf Joyn gestreamt werden. Zudem wird dort auch ab 09:10 Uhr das Qualifying Live gezeigt.

Ebenfalls alle Sitzungen werden auf dem YouTube-Account der DTM gezeigt. Dort ist die Übertragung allerdings mit englischen Kommentar verfügbar. Viele Fans, die den polarisierenden ProSieben-Kommentator Eddie Mielke nicht hören möchten, verfolgen dort das Rennen.

Auch auf ServusTV ist das Rennen verfolgbar, allerdings nicht Live! Ab 15:40, nach der MotoGP-Übertragung, können österreichische Fans den ersten Wertungslauf Re-Live verfolgen.