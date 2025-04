DJ Tomekk präsentiert Titelsong von Marco Wittmann

Beim DTM-Auftakt in Oschersleben präsentierte Hip-Hop-Legende DJ Tomekk den Song «Fiona – Maschinen aus Stahl» über Marco Wittmann und sein Einsatzfahrzeug. Der zweimalige Champion zeigte sich begeistert.

DJ Tomekk war auf Einladung von Abt Sportsline sowie Schaeffler Gast in Oschersleben und hatte vor Ort viel zu tun: Am Samstagmittag schickte er das DTM-Feld mit dem Schild «Drivers start your engines» in den ersten Saisonlauf.

Abends präsentierte DJ Tomekk live bei Schaeffler mit «Fiona – Maschinen aus Stahl» den brandneuen Titelsong zur «Green Machine» vom zweimaligen DTM-Champion Marco Wittmann. Am Schaeffler Brandhome im Fahrerlager in Oschersleben präsentierte die Hip-Hop-Legende den Song während eines einstündigen Konzerts.

Den Song könnt ihr hier bei Instagram hören:

Der BMW-Pilot war beeindruckt. «Ich kenne sonst keinen DTM-Fahrer, der einen eigenen Song hat. Das ist eine super coole Geschichte. Beim Live-Auftritt am Samstagabend hat DJ Tomekk die Zuschauer direkt begeistert.»

Während der Veranstaltung taufte Sören Zinner, Sponsoringleiter bei Schaeffler, den Schubert Motorsport BMW M4 GT3 Evo von Marco Wittmann zudem auch auf den Namen Fiona.