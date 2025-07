Behandlung: Mirko Bortolotti startet am Norisring

Nach seinem Sieg bei den 24h Spa am vergangenen Wochenende musste sich Mirko Bortolotti nach einer Dehydrierung ärztlich behandeln lassen. Doch der amtierende DTM-Meister wird am Norisring starten können.

Am vergangenen Wochenende fuhr Mirko Bortolotti einen seiner größten Erfolge in seiner Laufbahn ein. Gemeinsam mit Jordan Pepper und Luca Engstler gewann der in Wien lebende Italiener mit dem Grasser Racing Team die 24h Spa. Seit 2015 versuchte Bortolotti das Rennen mit Lamborghini zu gewinnen und ging dabei meistens für den Rennstall mit Gottfried Grasser an den Start, zu dem ihn eine enge Freundschaft prägt.

Bortolotti verbrachte am Sonntag die letzten rund zweieinhalb Stunden im Lamborghini Huracán GT3. In der Hitze in den Ardennen wurde der Lamborghini-Werksfahrer in mehrere harte Zwei- und Mehrkämpfe verwickelt, ehe er um 16:30 Uhr als Sieger die Ziellinie überquerte.

Nach dem Rennen musste Bortolotti auf dem Podium von Engstler und Pepper gestützt werden. Sichtlich gezeichnet nahm er den Pokal entgegen. Nach der Siegerehrung verzichtete er auf die obligatorische Siegerehrung, da er aufgrund von Dehydrierung ärztlich behandelt werden musste.

«Ich glaube, dass sich die Mühe, die er über die Jahre in dieses Programm gesteckt hat, am Ende ausgezahlt hat. Ich bin mir sicher, dass er sich schnell erholen wird. Er ist stark, fit und jung genug, sodass ich mir keine Sorgen mache. Er stand dort auf dem Podium, war überglücklich, gut gelaunt und strahlte vor Freude, sodass ich mir sicher bin, dass alles gut werden wird», so Jordan Pepper über Bortolotti in der Pressekonferenz nach dem Rennen.

Gegenüber SPEEDWEEK bestätigte Bortolotti, dass mittlerweile wieder alles gut ist und er am Norisring im Red Bull Lamborghini Huracán GT3 von ABT Sportsline an den Start gehen wird.