Neues Classic-Highlight auf dem Schleizer Dreieck

Am 6. und 7. September erlebt das Schleizer Dreieck die Premiere des Raceland Festival Schleiz. Die der Motosport-Historie gewidmete Veranstaltung verspricht gleich mit der Erstausgabe ein hohes Maß an Qualität.

Raceland Festival Schleiz lautet der Arbeitstitel einer neuen, der Motorsport-Historie verschriebenen Veranstaltung, die am 6. und 7. September alles Dagewesene an der ostthüringischen Traditionsrennstrecke in den Schatten stellen dürfte.

Für jenen Samstag und Sonntag hat sich der Veranstalter auf die Fahnen geschrieben, ein hochwertig und hochkarätig besetztes Event à la Goodwood sowohl für Zwei-, Drei- als auch Vierradbegeisterte auf die Beine zu stellen.

Nach aktuellem Stand sieht der Erstaufschlag schon sehr vielversprechend aus, denn mit den äußerst erfolgreichen Ex-Autorennfahrern Tom Kristensen, Klaus Ludwig, Kurt Thiim, Kurt Ahrens und Fabio Capello haben schon echte Kracher ihre Teilnahme bestätigt.

Aus der Motorrad-Fraktion ist der Name Jon Ekerold bereits durchgesickert und von der Gespann-Schiene kommen der ebenfalls mit einem Weltmeistertitel dekorierte Bruno Holzer und der geniale Chassis-Konstrukteur Louis Christen aus der Schweiz.

Ergänzt wird dies alles von den beiden Schleizern Robert Redlich und Steffen Walther, die bereits maßgeblich an der Realisierung der «motorwelt Schleizer Dreieck» beteiligt waren, sowie dem Saalburger Sascha Horn. «Beim Aufbau der 'motorwelt' konnten wir viele Kontakte innerhalb der Szene knüpfen, unter anderem mit der Audi Tradition», erklärte Steffen Walther zum glücklichen Umstand, viel Unterstützung von höchsten Stellen zu erhalten. Damit ist auch klar, dass das Raceland Festival Schleiz eine hohe Qualität haben wird.

So werden von Seiten der ausgestellten Rennfahrzeuge früherer Tage ein Silberpfeil der Auto Union aus der Vorkriegszeit, ein Bugatti Typ 35, ein Maserati 6CM und ein Alfa Romeo, beide aus dem Jahr 1936, zu sehen sein.

Unterteilt wird das Ganze in acht Themengebiete. Die genannten Fahrzeuge aus der Vorkriegszeit plus weitere werden auf der Grand-Prix-Stage präsentiert. Große Aufmerksamkeit wird die Formel-1-Bühne mit drei originalen F1-Fahrzeugen aus der erlesenen John-Player-Special-Black-and-Gold-Sammlung erregen. Hier wird eine Kurve des Stadtkurses im Fürstentum Monaco nachempfunden.

Die Langstreckenszene wird durch einen Audi R8, Siegerfahrzeug des 24-Stunden-Klassikers in Le Mans, vertreten werden. Dazu gesellen sich neben weiteren LMP-Fahrzeugen auch ein Ford GT 40. Freunde des Tourenwagen-Rennsports kommen in der DTM-Kulisse voll auf ihre Kosten.

Weitere Themenschwerpunkte stellen die Legenden des Ostens dar. Die Driftszene bietet als absolutes Highlight: den erstmals in Deutschland öffentlich präsentierten Audi S1 Hoonitron, der von Ken Block bei den berühmt-berüchtigten Gymkhana-Videos stilecht bewegt wurde.

Die Offroad-Szene wird durch den Audi RS Qe-tron, dem Siegerfahrzeug der Dakar Rallye 2024, standesgemäß vertreten. Wie es sich für Schleiz gehört, wird auch den Zweirädern und den Gespannen eine gemeinsame Bühne gewidmet. Ein Großteil der erlesenen Fahrzeuge wird auf der Rennstrecke bei moderierten Fahrvorführungen für reichlich Emotionen sorgen.