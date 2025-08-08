Ferrari-Bestzeit durch Jack Aitken am Nürburgring

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Jack Aitken
© DTM

Jack Aitken

Der ehemalige Formel 1-Pilot Jack Aitken fuhr die Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Nürburgring. Im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing fuhr er die Bestzeit. McLaren-Überraschung durch Ben Dörr.
Das erste Training der DTM auf dem Nürburgring endet mit einer Bestzeit von Jack Aitken. Der ehemalige Formel 1-Pilot umrundete im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 die Strecke in 1:26.555 Minuten.

Rang zwei geht an Ben Dörr im neuen Chrome-Design des McLaren 720S GT3. Dörr fehlten dabei 0,138 Sekunden auf die Bestzeit von Aitken.

Jules Gounon komplettiert im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis DTM Nürburgring Training 1 (Top 10):

1. Jack Aitken - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
3. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
4. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
6. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3
7. Thomas Preining - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R
8. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
9. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
10. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

