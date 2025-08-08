Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Max Verstappen falsch eingeschätzt

DTM: McLaren von Ben Dörr mit neuem Design

Von Jonas Plümer
Ben Dörr startet mit einem neuen Design in die DTM auf dem Nürburgring. Der McLaren 720S GT3 des McLaren-Juniors erstrahlt nun in einem Chrome-Design. Dörr bislang mit Saison und seinem Speed zufrieden.
Mit einem neuen DTM-Design kehrt Ben Dörr aus der Sommerpause der DTM zurück. Die Fahrzeugteile seines McLaren 720S GT3, die bislang weiß waren, erscheinen nun in Chrome. Dies ist eine Hommage an die legendären "Chrome-Pfeile" von McLaren in der Formel 1.

Nach vier Rennwochenenden belegt Dörr den 16. Rang in der Meisterschaft. Verglichen zum Vorjahr legte Dörr eine beeindruckende Lernkurve hin. Sein bestes Rennergebnis ist bislang ein achter Platz im zweiten Lauf in Oschersleben.

«Ich bin bislang sehr zufrieden und habe gute Fortschritte zum letzten Jahr gemacht», so Ben Dörr gegenüber SPEEDWEEK. «Ich fühle mich deutlich wohler mit dem gesamten Team und dem Auto. Es viel mehr Routine drin und es fühlt sich sehr harmonisch an. Es hätten einige Kleinigkeiten besser laufen können, aber der Speed ist da und jetzt müssen wir noch die kleinen Probleme ausarbeiten, dann sollte es laufen!»

Vor dem Rennen auf dem Nürburgring sorgte Dörr Motorsport bereits für Aufregung, als Ben Dörr und Timo Glock ihre Einsatzfahrzeuge getauscht haben.

