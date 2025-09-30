ProSieben weiterhin TV-Heimat der DTM in Deutschland

Die DTM wird auch in den kommenden Jahren auf ProSieben übertragen. Die Berichterstattung auf Joyn wird ausgebaut. Der Superstreamer zeigt auch das ADAC GT Masters und die ADAC GT4 Germany.

Die DTM ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in den kommenden Jahren live auf ProSieben zu sehen. ProSiebenSat.1 und die DTM haben ihre erfolgreiche Zusammenarbeit langfristig verlängert. Damit überträgt ProSieben die Rennen der DTM weiterhin live und in voller Länge im deutschen Free-TV. In der Saison 2026 gehen die Sendergruppe aus Unterföhring und die Rennserie bereits ins neunte gemeinsame Jahr. ProSieben strahlt weiterhin alle Sessions der DTM zusätzlich live und kostenlos auf dem Superstreamer Joyn aus.

Darüber hinaus streamt Joyn ab der Saison 2026 auch exklusiv an jedem Rennwochenende ganztägig das Fan-TV von der Strecke. Alle Fans zu Hause erhalten so noch tiefere Einblicke hinter die Kulissen. Die Partnerschaft umfasst zudem die Live-Übertragung aller Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany auf Joyn und die crossmediale Einbindung der DTM in verschiedene Formate der ProSiebenSat.1-Sendergruppe abseits vom Sport.

ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: «ProSieben, Joyn und die DTM fahren gemeinsam in die Zukunft. Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Motorsport-Fans in Deutschland und Europa. Unser ran racing-Team bringt die Faszination DTM weiterhin zu den Menschen. Joyn zeigt so viel DTM wie noch nie. Auch die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany gibt es wieder live zu sehen. Wir freuen uns sehr auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit der DTM und dem ADAC.»

«ProSieben, Joyn und die DTM passen optimal zusammen, wir freuen uns, dass diese Erfolgsgeschichte nun in die nächste Runde geht», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss. «Mit der Verlängerung des Vertrages gehen ProSieben und die DTM den nächsten Schritt in einer langjährigen Partnerschaft. ProSieben begleitet die DTM mit großer Kompetenz und bringt die Zuschauer nah an das Geschehen, Joyn baut die umfassende Berichterstattung ab dem kommenden Jahr noch weiter aus. Dass die DTM zukünftig auch außerhalb des Sports in verschiedenen Formaten integriert wird, zeigt, welches Wachstumspotenzial wir gemeinsam haben.»

Die DTM startet vor spektakulärer Bergkulisse in die Saison 2026: Vom 24. bis 26. April findet der Auftakt erstmals auf dem Red Bull Ring in Österreich statt. Insgesamt stehen acht Rennwochenenden mit 16 Meisterschaftsläufen im Kalender. Den 2026er Rennkalender fasst SPEEDWEEK zusammen.