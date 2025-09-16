Kamrad und H-Blockx rocken den Hockenheimring

Nicht nur Motorsportfans kommen beim DTM-Saisonfinale in Hockenheim auf ihre Kosten. Bei der DTM Powerstage presented by Pirelli werden Kamrad und die legendären H-Blockx auftreten.

Das große Saisonfinale der DTM 2025 auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg (3. bis 5. Oktober) verspricht nicht nur packenden Motorsport, sondern garantiert auch ein mitreißendes Musik-Spektakel. Am Samstagabend (4. Oktober) ab 19 Uhr treten auf der „DTM Powerstage presented by Pirelli“ hinter der Südtribüne (Bereich Block A) Shooting-Star Kamrad und die legendären H-Blockx auf. Der Zugang zur „DTM Powerstage presented by Pirelli“ ist für alle DTM-Ticketinhaber kostenlos. Karten für das DTM-Finale gibt es ab 49 Euro unter dtm.com. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Zugang.

Mit Hits wie „I Believe“, „Feel Alive“ oder „Be Mine“ stürmte Kamrad in kürzester Zeit die internationalen Charts und ist heute eine feste Größe im Radio sowie auf den Streaming-Plattformen. Für „I Believe“ wurde der 28-Jährige bereits international mit Gold- und Platin-Schallplatten ausgezeichnet. Zudem war Kamrad vergangenes Jahr Jurymitglied der Erfolgs-Show „The Voice of Germany“ beim DTM-TV-Partner ProSieben. Auf dem Hockenheimring können die Fans Kamrads mitreißende Hits live on Stage erleben.

Für rockige Festival-Vibes sorgen die H-Blockx. Die Kultband aus Münster steht seit den 90er Jahren für energiegeladenen Crossover-Sound und hat im August ihre neue Single „Straight Outta Nowhere“ veröffentlicht. Einen exklusiven Vorgeschmack auf ihre große „FILLIN_THE_BLANK – TOUR“ im Herbst geben H-Blockx live in Hockenheim – und liefern zusammen mit Kamrad den perfekten Soundtrack für ein aufregendes DTM-Wochenende.