DTM: Ricardo Feller sorgt für Audi-Sensation!

Land-Motorsport gewinnt erstmals ein DTM-Rennen! Ricardo Feller gewinnt den zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring. Der einzige Audi R8 LMS GT3 im DTM-Teilnehmerfeld gewinnt erstmals in der Saison 2025.

Großer Jubel bei Wolfgang und Christian Land. Land-Motorsport gewinnt erstmals in der DTM! Ricardo Feller gewinnt den zweiten Rennlauf auf dem Grand-Prix-Kurs in der Steiermark. Der Eidgenosse übernahm kurz vor dem ersten Pflichtboxenstopp die Führung mit einem sensationellen Überholmanöver in der letzten Kurve gegen Thierry Vermeulen.

Der Niederländer in Diensten von Emil Frey Racing beendet das Rennen auf dem zweiten Rang. Thierry Vermeulen hatte nach rund einer Rennstunde 1,748 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Audi-Fahrer.

Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Podestränge und übernimmt damit erneut die Tabellenführung. Vor dem großen Finale in Hockenheim hat das Mercedes-AMG-Ass sieben Punkte Vorsprung in der Meisterschaft.

Schock für den Lokalmatador Thomas Preining in der Startrunde! Der 2023er Titelträger erlitt in der Startrunde einen Reifenschaden und fiel ans Ende des Feldes zurück. Nach einem Reifenwechsel setzte der Österreicher das Rennen fort. Preining wurde in der ersten Runde von Lucas Auer getroffen, was den Reifenschaden verursachte.

In der ersten Kurve wurde zudem Marco Wittmann von Ben Dörr getroffen, weshalb der Schubert Motorsport BMW umgedreht wurde und weit zurückfiel.

In der dritten Runde ein weiteres Drama für Jack Aitken im Titelkampf! Der Emil Frey Racing-Star erlitt hinten rechts einen Reifenschaden. Nach einem Reifenwechsel setzte der Brite das Rennen fort, fiel aber ans Ende des Feldes zurück.

Fabio Scherer konnte sich in der Startphase auf dem dritten Rang platzieren, doch der Ford-Pilot rollte in der vierten Runde aus und stellte seinen Mustang GT3 vom Haupt Racing Team ab. Der Grund für den Ausfall des Schweizers war ein Defekt an der Antriebswelle.

Wie am Vortag stellte Maximilian Paul seinen Lamborghini Huracán GT3 vorzeitig in der Box ab und schied aus. Ein Wochenende zum Vergessen für den schnellen Piloten aus Dresden.

Für Ben Green endete das Rennen beim zweiten Pflichtboxenstopp. Da der rechte Vorderreifen sich nicht lösen ließ, stelle das Team aus der Schweiz den Boliden ab.

Ergebnis DTM Red Bull Ring Rennen 2 (Top 10):

1. Ricardo Feller - Land-Motorsport - Audi R8 LMS GT3

2. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

3. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

4. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

5. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

6. Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

7. Ayhancan Güven - Manthey EMA - Porsche 911 GT3 R

8. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Mirko Bortolotti - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

10. Luca Engstler - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3