Zeitplan: DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring

Am kommenden Wochenende steigt das große Saisonfinale der DTM. Die Serie gastiert auf dem Hockenheimring. Die Rennserie bringt ein gut gefülltes Rahmenprogramm mit. Der Zeitplan.

Auf dem Hockenheimring findet an diesem Wochenende das Saisonfinale des DTM-Rennjahres 2025 statt. Mit einem angewachsenen Teilnehmerfeld von 24 Fahrzeugen – hier hat SPEEDWEEK für euch die Teilnehmerliste aufbereitet – werden die DTM-Piloten auf dem populären Kurs zwei Rennen absolvieren.

Auf dem Traditionskurs in der Nähe von Mannheim werden die DTM-Stars wie gewohnt zwei Rennen absolvieren: Im Sonntagslauf kämpfen die Teams ab dieser Saison bei zwei Pflicht-Boxenstopps um jede Zehntelsekunde. Im Samstagsrennen wird unverändert einmal gestoppt. Alle 16 Meisterschaftsläufe gehen über eine Länge von 55 Minuten plus eine Runde. Beim Einsatz des Cupra Safety-Cars kann sich die Renndistanz dank einer Overtime-Regel um maximal zwei Runden verlängern.

Neben der DTM werden in Baden spannende Rahmenserien antreten. Sowohl im ADAC GT Masters als auch in der ADAC GT4 Germany wird in Hockenheim um den Titelgewinn gekämpft. Auch im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland steht die Titelentscheidung noch aus und die Fans können sich auf hochspannende Rennen einstellen. Mit der Formula Regional European Championship powered by Alpine bekommen die Fans auch die Stars von Morgen in spannenden Formelrennen zu sehen.

Zeitplan DTM Hockenheim 2025:

03.10.2025:

11:05 – 11:50 Uhr – Freies Training 1

15:30 – 16:15 Uhr – Freies Training 2

04.10.2025:

09:35 – 09:55 Uhr – Qualifying 1

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 1

05.10.2025:

09:30 – 09:50 Uhr – Qualifying 2

13:30 – 14:30 Uhr – Rennen 2

Den kompletten Zeitplan könnt ihr hier einsehen.