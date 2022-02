Russland-Cup: Dmitry Solyannikov mit weißer Weste 01.02.2022 - 07:42 Von Manuel Wüst

© Thorsten Horn Dmitry Solyannikov

In diesem Jahr findet der Russland-Cup wieder ohne die Teilnehmer an der Eisspeedway-Weltmeisterschaft statt. Bei den ersten beiden Rennen in Shadrinsk blieb Dmitry Solyannikov ungeschlagen.