Russische Meisterschaft: Nikita Bogdanov triumphiert

Im dritten von vier Rennen zur Russischen Eisspeedway-Meisterschaft patzte Dmitry Khomitsevich, was ihn letztlich den Titel kostete. In einem packenden Showdown setzte sich Nikita Bogdanov im Stechen durch.

Nach den ersten beiden Rennen Ende Dezember in Togliatti wurden in Kamensk-Uralski das dritte und vierte Finale zur Russischen Eisspeedway-Meisterschaft ausgetragen. Igor Kononov gewann am Mittwoch einen Punkt unter Maximum und stellte so den Anschluss an die Spitzengruppe wieder her. Dmitry Khomitsevich konnte in seinen fünf Läufen nur zwei Siege einfahren und musste mit neun von 15 möglichen Punkten die Führung im Gesamtklassement abgeben.

In der Gesamtwertung trennten die Top-Drei vor dem letzten Rennen am Donnerstag nur ein Zähler, in Lauerstellung lagen auf den Plätzen 4 und 5 mit drei Punkten Rückstand Igor Kononov und Dmitry Solyannikov.



Kononov und Solyannikov belegten am Schluss aber nur die Plätze 8 und 10 und waren frühzeitig aus dem Titelkampf. Solyannikov, der nach den ersten beiden Rennen noch Zweiter war, stürzte im Gesamtklassement sogar auf den sechsten Rang ab.

Spannend wurde es im Kampf um den Titel. Dmitry Khomitsevich gewann den zweiten Renntag in Kamensk-Uralski mit 14 von 15 möglichen Punkten vor Nikita Bogdanov und Vasily Nesytykh. Koltakov, der nach dem dritten Rennen der Russischen Meisterschaft geführt hatte, wurde nur Vierter und stand somit als Gesamtdritter fest.

Auf Platz 1 der Gesamtwertung lagen nach vier Rennen Dmitry Khomitsevich und Bogdanov punktgleich mit 49 Punkten, sodass ein Stechen um den Titel die Entscheidung bringen musste. Nach dem Start übernahm Khomitsevich die Führung, die jedoch in den folgenden Runden hin und her wechselte. Eingangs der vierten Runde führte Khomitsevich bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt, doch Europameister Bogdanov fuhr eine fantastische letzte Runde und schnappte sich mit einer beherzten Attacke auf der äußeren Spur in der Zielkurve den Titel.

Da mit den derzeit verletzten Dinar Valeev, Daniil Ivanov und dem Dritten der Russischen Meisterschaft, Dmitry Koltakov, bereits drei Russen für den Grand Prix 2022 gesetzt sind, ist zu erwarten, dass Bogdanov und Dmitry Khomitsevich die beiden russischen Startplätze in der WM-Qualifikation in Schweden erhalten.

Ergebnisse Russische Eisspeedway-Meisterschaft:

1. Nikita Bogdanov 49+3 Punkte

2. Dmitry Khomitsevich, 49+2

3. Dmitry Koltakov, 47

4. Igor Kononov, 42

5. Nikita Toloknov, 40

6. Dmitry Solyannikov, 39

7. Vasily Nesytykh, 37

8. Ivan Khuzhin, 31

9. Nikita Tarasvov, 29

10. Eduard Krysov, 25

11. Igor Saidullin, 23

12. Ivan Bolshakov, 18

13. Vladimir Fadeev, 13

14. Daniil Ivanov, 11

15. Artem Burmistrov, 10

16. Matvey Volkov, 8

17. Savely Vedyanov, 6

18. Alexey Kolganov, 0

19. Dmitry Bulankin, 0