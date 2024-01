Schweden: Meister ist fix – Inn-Isar mit Podestchance

Das vierte Rennen zur Eisspeedwayliga in Schweden in Gävle brachte die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft. Das deutsche Inn Isar Racing Team darf sich Hoffnungen auf den zweiten Platz machen.

Eine ausgeglichene Mannschaftsleistung brachte dem Team aus Strömsund um Hans Weber und Franz Zorn beim vierten Rennen zur schwedischen Eisspeedwayliga den Sieg und damit einen uneinholbaren Vorsprung in der Gesamtwertung. Zorn, Weber und der Schwede Jimmy Olsen gewannen in Gävle jeweils zwei Läufe und konnten damit den Grundstein für den Triumph vor dem Inn Isar Racing Team legen.

«Diesmal sind die Temperaturen nach oben geschossen und es hatte nur noch -1 Grad Celsius und es schneite», blickte Hans Weber auf das Rennen zurück. «Im ersten Lauf, in dem ich nur einen Punkt holen konnte, hatte ich ein bisschen Probleme mit der Front. Ich hatte etwas zu wenig Luft im Reifen, wegen der Temperatur war das Eis ziemlich weich. Am Ende war es ein sicherer Sieg.»

Das Inn Isar Racing Team musste ab dem neunten Lauf auf den Österreicher Philip Lageder verzichten, der sich bei einem Sturz am Arm verletzte und ins Krankenhaus kam. Mit Ove Ledström hatte das Team wieder prominente Verstärkung und konnte sich im spannenden Duell um den zweiten Rang am Ende gegen Jämtarna mit Luca Bauer, Gävle mit Benedikt Monn und den ÖMK Rundbana durchsetzen. Durch den zweiten Rang in Gävle ist beim letzten Rennen in Bollnäs für das deutsche Team sogar noch die Vizemeisterschaft machbar.

Ergebnisse schwedische Liga Gävle:

1. Strömsunds MC, 30 Punkte: Franz Zorn 8, Hans Weber 9, Jimmy Olsen 10, Jasper Iwema 3

2. Inn Isar Racing Team 23: Ove Ledström 6, Max Niedermaier 7, Markus Jell 10, Philip Lageder 0

3. Jämtarna 21: Charly Ebner 10, Beat Dobler 0, Luca Bauer 9, Jo Saetre 2

4. Gävle 20: Heikki Huusko 13, Josef Kreuzberger 1, Benedikt Monn 5, Maximilian Niedermaier 1

5. ÖMK Rundbana 18: Stefan Svensson 12, Jimmy Hörnell 3, Andrej Divis 3

6. Bockarna, 14 Punkte: Max Koivula 11, Martin Posch 2, Atte Suolammi 1

Stand nach 4 von 5 Rennen:

1. Strömsunds MC, 19 Punkte / 118 Laufpunkte

2. Jämtarna, 12 MP / 89 LP

3. Inn Isar Racing Team, 12 MP / 88 LP

4. ÖMK Rundbana, 11 MP / 92 LP

5. Gävle, 6 MP / 72LP

5. Bockarna, 0 MP / 47 LP