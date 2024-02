Nikita Bogdanov vor dem Titelgewinn in Russland

Nikita,Bogdanov ist Titelfavorit in Russland

Das vorletzte Rennen zur russischen Eisspeedwaymeisterschaft brachte noch keine klare Vorentscheidung. Nikita Bogdanov konnte sich aber mit einem Maximumsieg in eine exzellente Ausgangssituation bringen.

Nikita Bogdanov und Dinar Valeev bleiben im russischen Eisspeedway in diesem Winter auch weiterhin das Maß der Dinge. Nur ein Zähler trennte das führende Duo in der russischen Meisterschaft vor den letzten beiden Rennen in Krasnogorsk, nahe der Hauptstadt Moskau.

Bogdanov und Valeev legten dann auch in den ersten Durchgängen mit Laufsiegen los. Lediglich Konstantin Kolenkin konnte im fünften Lauf mal an Bogdanov heranfahren, aber nicht am Führenden der Meisterschaft vorbeiziehen.

Zum großen Aufeinandertreffen der beiden Titelaspiranten kam es dann im 13. Lauf des Tages. Valeev startete von weiß und Bogdanov musste von ganz außen los. Valeev gewann den Start in diesem Lauf und Bogdanov war in der ersten Kurve zunächst nur auf dem dritten Rang. Ausgangs der ersten Runde kam Bogdanov dann aber schon an Valeev heran und fuhr im Eingang der zweiten Runde innen durch und dann auch souverän zum Sieg in diesem Lauf.

Im letzten Durchgang gaben sich Bogdanov und Valeev erneut keine Blöße. So hatte Bogdanov Maximum mit 15 Punkten im ersten Renntag geschrieben und Valeev mit 14 Punkten nur einen Zähler auf Bogdanov eingebüßt. Ganz geschenkt wurde Bogdanov der Sieg im 17. Lauf aber wiederum auch nicht, denn er musste sich zunächst gegen den starken Sergey Makarov durchsetzen.

Makarov bot wie schon in den letzten Rennen sehenswerte Läufe, wurde aber wie schon zuletzt des Öfteren immer mal wieder wegen Durchfahren des Innenbereichs disqualifiziert. So verlor er dadurch einige Punkte und eine bessere Platzierung. In Krasnogorsk brachte Makarov jedoch drei Laufsiege ins Ziel und konnte dabei auch den früheren Weltmeister Dmitry Koltakov sehenswert niederringen.

Nikita Bogdanov geht nun mit zwei Punkten Vorsprung im Gesamtklassement in den zweiten Renntag in Krasnogorsk und hat es somit selbst in der Hand den Titel zu gewinnen. Selbst, wenn Dinar Valeev ihn im direkten Duell bezwingen sollte.

E rgebnisse russische Meisterschaft Krasnogorsk, Tag 1:

1. Nikita Bogdanov, 15 Punkte

2. Dinar Valeev, 14

3. Sergey Makarov, 12

4. Dmitry Koltakov, 11

5. Konstantin Kolenkin, 11

6. Dmitry Solyannikov, 9

7. Dmitry Khomitsevich, 9

8. Igor Kononov, 8

9. Matvey Volkov, 7

10. Evgeniy Sharov, 6

11. Vasily Nesytykh, 5

12. Ivan Gavrilov, 5

13. Nikita Toloknov, 4

14. Vladimir Fadeev, 3

15. Vladislav Martyanov, 1

16. Ivan Khuzhin, 0

17. Igor Saydullin, 0

Stand nach 11 von 12 Rennen:

1. Nikita Bogdanov, 150 Punkte

2. Dinar Valeev, 148

3. Dmitry Solyannikov, 126

4. Dmitry Koltakov, 117

5. Dmitry Khomitsevich, 110

6. Nikita Toloknov, 84

7. Konstantin Kolenkin, 81

8. Sergey Makarov, 81

9. Igor Kononov, 80

10. Matvey Volkov, 79

11. Ivan Gavrilov, 58

12. Vasily Nesytykh, 54

13. Ivan Bolshakov, 53

14. Vladimir Fadeev, 27

15. Evgeniy Sharov, 25

16. Igor Saydullin, 22

17. Ivan Khuzhin, 13

18. Vladislav Martyanov, 6