Russland: Nikita Bogdanov ist überragender Champion

Im letzten Event um die Russische Eisspeedway-Meisterschaft hat Nikita Bogdanov in Krasnogorsk erwartungsgemäß den Titel klargemacht, während es um die restlichen Medaillenränge spannend wurde.

Nikita Bogdanov heißt der alte und neue Russische Eisspeedwaymeister, an seinem Titelgewinn gab es bereits im Vorfeld des letzten Rennens in Krasnogorsk keinerlei Zweifel. Nach dem Maximum am ersten Renntag blieb Bogdanov auch in den drei Durchgängen, die am verkürzten zweiten Renntag gefahren wurden, ungeschlagen. Damit baute er seinen Vorsprung im Endstand auf erstaunliche 33 Punkte aus.

Im Kampf um die Platzierungen hinter Bogdanov fiel bereits am ersten Renntag Dinar Valeev zurück, der mit nur sechs Punkten deutlich auf Dmitry Khomitsevich verlor und dem ehemaligen Weltmeister die Silbermedaille damit quasi kampflos überließ. Am zweiten Renntag konnte sich Valeev auch nicht steigern, was dafür Igor Kononov gelang und ihm den dritten Gesamtrang einbrachte.

Ergebnisse Russische Meisterschaft Krasnogorsk:

1. Nikita Bogdanov, 24 Punkte

2. Nikita Toloknov, 20

3. Dmitry Khomitsevich, 19

4. Dmitry Solyannikov, 17

5. Igor Kononov, 17

6. Evgeny Sharov, 13

7. Ivan Gavrilov, 13

8. Sergey Makarov, 12

9. Vyacheslav Drozdov, 10

10. Dmitry Koltakov, 10

11. Konstantin Kolenkin, 9

12. Dinar Valeev, 9

13. Simon Svitek, 8

14. Nikita Tarasov, 4

15. Ivan Khuzhin, 3

16. Eduard Krysov, 3

17. Matvey Volkov, 0

Endstand nach 10 Rennen:

1. Nikita Bogdanov, 138 Punkte

2. Dmitry Khomitsevich, 105

3. Igor Kononov, 94

4. Dinar Valeev, 93

5. Nikita Toloknov, 91

6. Dmitry Solyannikov, 88

7. Ivan Gavrilov, 79

8. Sergey Makarov, 75

9. Ivan Khuzhin, 66

10. Evgeny Sharov, 66

11. Vyacheslav Drozdov, 60

12. Nikita Tarasov, 48

13. Konstantin Kolenkin, 34

14. Dmitry Koltakov, 30

15. Matvey Volkov, 27

16. Simon Svitek, 21

17. Vladislav Martyanov, 20

18. Eduard Krysov, 6

19. Ivan Bolshakov, 3