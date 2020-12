Eisspeedway-GP: Fahrer aus 8 Nationen werden gesetzt

Aus insgesamt acht Nationen werden die Fahrer nominiert, die im Eisspeedway-GP 2021 dabei sein werden. Fix sind Titelverteidiger Daniil Ivanov, der Österreicher Franz Zorn und der junge Deutsche Luca Bauer.

Das geplante Qualifikationsrennen in Schweden für den nur zwei Events umfassenden Eisspeedway-GP, wurde bereits gestrichen. Nun gab der Motorrad-Weltverband FIM bekannt, dass die Fahrer, die am Grand Prix teilnehmen, direkt gesetzt werden.

Fahrer von acht Föderationen werden dabei sein: Russland, das mit Titelverteidiger Daniil Ivanov den Weltmeister fest im Feld hat, wird wie Deutschland je drei Fahrer stellen und hat damit die meisten im 15 Mann starken Line-up. Da auch Italien einen Startplatz zugesprochen bekam, wird mit Luca Bauer ein weiterer Deutscher dabei sein. Der Sohn von Günther Bauer startet seit mehreren Jahren für den italienischen Verband FMI und ist deren einziger Eisfahrer.

Aus Österreich hat Franz Zorn verlauten lassen, dass er einen der beiden Startplätze der Alpenrepublik erhalten hat. «Wir sind dabei» so Zorn. «Anfang Januar geht’s weiter zu Testfahrten und Trainings und dann am 13. und 14. Januar zum GP 1 und 2.»



Die weiteren GP-Teilnehmer werden in Kürze bekanntgegeben.

Die Nationen im Eisspeedway-GP:

Deutschland: 3 Startplätze

Russland: 2 Startplätze

Österreich: 2 Startplätze

Niederlande: 2 Startplätze

Schweden: 2 Startplätze

Tschechien: 1 Startplatz

Italien: 1 Startplatz

Finnland:1 Startplatz



Gesetzt: Daniil Ivanov (RUS), Weltmeister 2020



Hinzu kommen 1 Veranstalter-Wildcard & 2 Bahnreserven

Termine Eisspeedway-GP 2021:

13./14. Januar – Togliatti (RUS)

6./7. März – Berlin (D)