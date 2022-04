ELMS-Prologue: Oreca 07 von Prema Racing ganz vorne

Der Schweizer Louis Deletraz markierte die Bestzeit der offiziellen Testfahrten der European Le Mans Serie in Le Castellet. Cool Racing in LMP3-Klasse an der Spitze. Kessel Racing holt sich Bestzeit bei den GTE-Boliden.

Die European Le Mans Series steht kurz vor dem Saisonstart 2022. Am kommenden Sonntag (17. April) beginnt die Saison mit einem 4h Rennen in Le Castellet. Als Vorbereitung hatte das Championat unter der Woche bereits die offiziellen Testfahrten (Prologue genannt) auf der 5,771 Kilometer langen Strecke unternommen. Dabei lag der Oreca 07 von Prema Racing ganz vorne. Der Schweizer Louis Deletraz markierte mit 1:43,662 Minuten die Bestzeit.

Das Prema Team ist vor allem aus dem Formelsport bekannt. Zur Saison 2022 wurde jedoch auch der LMP-Sport hinzugefügt. Neben der ELMS startet Prema auch in der FIA WEC mit einem LMP2-Oreca. Mittelfristig wird aber auch schon auf die Hypercar-Klasse geblickt, in der ab der nächsten Saison etliche Hersteller antreten werden. «Sie haben in der Formel 2 und 3 alles gewonnen. Ich hoffe, dass wir hier damit weiter machen können und einige Erfolge hinzufügen können», freut sich Deletraz über den LMP-Einstieg von Prema und die Bestzeit beim ELMS-Prologue.

Mit einer Zeit von 1:43,773 Minuten ging Platz zwei der ELMS-Testtage an den Oreca von IDEC Sport mit Patrick Pilet. Danach folgte der Oreca von Cool Racing mit dem Chinesen Yifei Ye, der auf 1:43,856 Minuten kam. Das schweizerische Team Cool Racing ist auch in der LMP3-Klasse aktiv und lag dort sogar an der Spitze des Feldes. Malthe Jakobsen drehte mit 1:50,106 Minuten im Ligier JS P320 die schnellste Runde.

Auch in der GTE-Klasse lag ein Team aus der Schweiz ganz vorne. Mikkel Jensen fuhr im Ferrari 488 GTE Evo von Kessel Racing eine Zeit von 1:54,058 Minuten. Klassenrang zwei ging an den Ferrari von Iron Lynx mit Davide Rigon und einer Zeit von 1:54,059 Minuten. Platz drei holte sich über die Testtage der Porsche 911 RSR von Proton Competition, durch eine Zeit von 1:54,227 Minuten, die Gianmaria Bruni erzielte.

Das offizielle Training der ELMS in Le Castellet beginnt am Freitag (15. April 2022). Die Qualifikation steht am Samstag an. Sonntag ist dann Renntag.