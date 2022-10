Vertrag verlängert: ELMS bleibt bis 2025 in Portimão

Die European Le Mans Series wird weiterhin auf dem Autódromo Internacional do Algarve in Portimão antreten. Bis 2025 soll dort das ELMS-Saisonfinale stattfinden. Auch die FIA WEC fährt 2023 wieder ein Rennen in Portimão.

Das Autódromo Internacional do Algarve in Portimão ist beim Le Mans Endurance Management (LMEM) offenbar sehr beliebt. Denn das LMEM, welches die Sportwagen-WM (FIA WEC) und auch die European Le Mans Series (ELMS) organisiert, hat einen neuen Vertrag mit der Rennstrecke in Portugal abgeschlossen. Dieser bezieht sich auf die ELMS. Das europäische Championat wird bis 2025 in Portimão antreten, um dort das Saisonfinale abzuhalten.

«Wir freuen uns sehr, mit dem Management hier im Autódromo Internacional do Algarve eine Vereinbarung getroffen zu haben, sodass das ELMS-Paket für die nächsten drei Saisons in Portimão bleibt. Ich möchte CEO Paulo Pinheiro und seinem Team meinen Dank aussprechen für die Bereitstellung eines großartigen Veranstaltungsortes für die Ausrichtung der ELMS», erklärt Frédéric Lequien (CEO beim Le Mans Endurance Management).

Die ELMS fährt bereits seit 2017 in Portimão. Zuvor war die portugiesische ELMS-Kalenderstation die Strecke in Estoril gewesen. Auch die FIA WEC ist mittlerweile in Portimão unterwegs. 2021 rutsche die Strecke als Ersatz für Sebring in den WM-Kalender. In der Saison 2023 fährt die WEC erneut in Portimão. Für den 16. April 2023 ist ein 6h Rennen angesetzt, das den zweiten Saisonlauf 2023 der WM darstellt.