Ferrari präsentiert das neue Hypercar am 30. Oktober 12.10.2022 - 07:49 Von Oliver Müller

© Ferrari Der Ferrari LMH bei Testfahrten

Beim Weltfinale in Imola will Ferrari das Hypercar für die Sportwagen-WM (FIA WEC) der Öffentlichkeit präsentieren. Das Name des Fahrzeuges steht aktuell noch nicht fest. Auch der Ferrari 296 GT3 wird in Imola gezeigt.