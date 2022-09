Portimão zurück: FIA WEC präsentiert Kalender 2023

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) besteht 2023 wieder aus sieben Rennen. Zu den sechs bekannten Stationen Sebring, Spa, Le Mans, Monza, Fuji und Bahrain kommt ein Rennen in Portimão an der portugiesischen Algarve.

In der Saison 2023 geht es in der FIA WEC an der Spitze des Feldes wieder so richtig ab. Die Werksteams von Toyota, Peugeot und Ferrari (alle LMH) sowie Porsche und Cadillac (beide LMDh) werden um die Siege kämpfen und spektakulären Motorsport liefern. Dieser ist dann siebenmal angesagt. Denn die WEC bohrt den Kalender für 2023 um ein weiteres Rennen aus. Dieses ist für den 16. April 2023 angesetzt und soll in Portimão stattfinden.

Die Strecke an der portugiesischen Algarve ist für die WEC nicht neu. Dort wurde bereits 2021 gefahren - damals als Ersatz für das in jenem Jahr abgesagte WEC-Rennen in Sebring. Die restlichen sechs Schauplätze bleiben im Vergleich zu 2022 gleich. Los geht es am 17. März 2023 mit dem 1000-Meilen-Rennen in Sebring. Dort soll am 11./12. März auch der Prologue stattfinden. Das ist der offizielle Vorsaisontest der FIA WEC.

Nach den 6h von Portimão am 16. April fährt der WEC-Tross nach Belgien. Das 6h-Rennen in Spa-Francorchamps am 29. April 2023 ist die letzte Vorbereitung auf das alljährliche Saisonhighlight. Das sind die 24 Stunden von Le Mans, die für den 10./11. Juni 2023 angesetzt sind. In Le Mans gibt es nächstes Jahr zudem mächtig was zu feiern. Der Klassiker wurde 1923 zum ersten Mal ausgetragen und erlebt somit den 100. Geburtstag.

Nach Le Mans gibt es dann noch die 6h Monza am 9. Juli, die 6h Fuji am 10. September und die 8h Bahrain am 4. November 2023. «Wir freuen uns sehr, den Kalender 2023 für die FIA World Endurance Championship bekannt zu geben. Es ist eine sehr aufregende Zeit für die FIA WEC mit dem Wachstum unserer Hypercar-Klasse», so WEC-Boss Frédéric Lequien. «Wir haben den Kalender um eine weitere Veranstaltung erweitert - mit einer Rückkehr nach Portugal. Portimão hat sein Potenzial gezeigt, als wir 2021 dort Rennen gefahren sind. Daher ist es fantastisch, nächstes Jahr dorthin zurückzukehren. Wir haben eng mit all unseren Interessenvertretern zusammengearbeitet, um einen Terminplan zu erstellen, der gut auf die Bedürfnisse unserer Teilnehmer und Fans zugeschnitten ist. 2023 dürfte eine fantastische Rennsaison werden. Wir können es kaum erwarten, bis sie beginnt.»

Vorläufiger Kalender FIA WEC 2023

17. März 2023 - Sebring/USA

16. April 2023 - Portimão/Portugal

29. April 2023 - Spa-Francorchamps/Belgien

10./11. Juni 2023 - Le Mans/Frankreich

9. Juli 2023 - Monza/Italien

10. September 2023 - Fuji/Japan

4. November 2023 - Sakhir/Bahrain