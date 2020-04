Sensation: Kein Yamaha-Werksteam beim 8h in Suzuka

Das Yamaha-Werksteam wird 2020 beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka fehlen

Von 2015 bis 2018 gewann das Yamaha Factory Team vier Mal in Folge das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka. Dieses Jahr wird das Werksteam beim prestigeträchtigen Langstreckenklassiker fehlen.

Das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka ist das für die japanischen Motorradhersteller mit Abstand das wichtigste Rennen der Saison. Es werden von Honda, Yamaha, Suzuki oder Kawasaki für die Entwicklung der Maschinen jedes Jahr Unsummen in die Hand genommen, um am Ende auf der obersten Stufe des Siegespodestes zu stehen.

Nach einer jahrelangen Durststrecke wollte Yamaha den Konkurrenten ein Schnippchen schlagen und schickte ihre MotoGP-Piloten Pol Espargaró und Bradley Smith gemeinsam mit dem teameigenen Urgestein Katsuyuki Nakasuga ins Rennen. Mit durchschlagendem Erfolg. Das Trio gewann vor F.C.C. TSR Honda und dem Team Kagayama.

Auch in den Jahren 2016 bis 2017 konnte das Yamaha Factory Team auf der hauseigenen Strecke von Honda die Konkurrenz demütigen. Im Vorjahr musste man sich knapp dem Kawasaki-Werksteam mit dem fünffachen Superbike-Champion Jonathan Rea und Leon Haslam beugen.

Jetzt verblüffte der Motorradhersteller mit Hauptsitz in Iwata die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, dieses Jahr nicht an der 43. Auflage des Acht-Stunden-Rennens, dem dritten Lauf der Endurance-WM-Saison 2019/2020, mit dem Yamaha Factory Team – die Superbike-WM-Asse Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu waren als Piloten vorgesehen – teilzunehmen.

Die volle Konzentration wird Mitte Juli auf die österreichische Mannschaft YART Yamaha gelegt, die nach dem Triumph beim Acht-Stunden-Rennen in Sepang derzeit an der vierten Stelle der Weltmeisterschaft liegt. Neben den Stammpiloten Niccolò Canepa und Marvin Fritz soll der Japaner Kohta Nozane die Yamaha YZF-R1 steuern.