Endurance-WM

Wegen Corona: 24h Le Mans auf September verschoben

Der Covid-19-Virus macht auch vor der Endurance-WM keinen Halt und sorgt dafür, dass das 24-Stunden-Rennen von Le Mans vom ursprünglichen Termin im April auf den 5. und 6. September 2020 verschoben wurde.

Promoter Eurosport Events und der Automobile Club de l'Ouest als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens von Le Mans gaben am Dienstagabend bekannt, dass die 43. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers nicht wie geplant am 18. Und 19. April stattfindet, sondern erst im September als Finale der Serie ausgetragen wird.

Grund für die kurzfristige Änderung des Kalenders der laufenden Endurance-WM-Saison ist der Corona-Virus, der aktuell in großen Teilen von Europa für viel Durcheinander sorgt. In Europa am schlimmsten von der sich ausbreitenden Krankheit betroffen ist Italien, wo bereits über 10.000 Menschen (Stand 10. März) infiziert sind, das gesamte Land schirmt sich aktuell von der Öffentlichkeit ab, um gegen Corona anzukommen.

Doch auch in anderen Ländern werden täglich neue Maßnahmen ergriffen. Da in ganz Frankreich ein Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen ausgerufen wurde, ist auch das legendäre 24-Stunden-Rennen auf dem Bugatti Circuit in Le Mans davon betroffen. Der geplante Pre-Mans-Test für die Teams der Langstrecken-WM am 31. März und 1. April wurde abgesagt.

«Die Priorität von FIM, Eurosport Events und ACO besteht darin, die Sicherheit von Zuschauern, Teams, Fahrern und allen an der Organisation der Veranstaltung beteiligten Personen zu gewährleisten. Diese Maßnahmen werden als Reaktion auf eine beispiellose Situation ergriffen, und die Organisatoren ist trotz der verursachten Unannehmlichkeiten zuversichtlich, dass die Betroffenen dies verstehen», erklärte der Promoter am Dienstag.

Aktualisierter Kalender Endurance-WM:

21. - 22. September 2019 - Bol d'Or 24h

14. Dezember 2019 - 8h Sepang

6. Juni 2020 - 8h Oschersleben

19. Juli 2020 - 8h Suzuka

5. - 6. September 2020 - 24h Le Mans