Schnellster Road Racer fährt für BMW World Endurance

​ Mit Peter Hickman, dem «World’s Fastest Road Racer», bekommen Markus Reiterberger, Kenny Foray und Ilya Mikhalchik (BMW World Endurance) für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans prominente Unterstützung.

Peter Hickman und BMW Motorrad Motorsport sind seit vielen Jahren gemeinsam erfolgreich. Der 33-jährige Brite feierte mit der BMW S1000RR bisher vier Siege bei der Tourist Trophy auf der Isle of Man, dazu kommen noch drei Siege beim Macau Grand Prix. Beim Ulster Grand Prix sicherte sich Hickman im Vorjahr mit einem Rundenschnitt von 219,539 km/h den inoffiziellen Titel «The World’s Fastest Road Racer».

Auch auf der Rundstrecke ist Hickman mit seinem Stammteam Smiths Racing erfolgreich. In der British Superbike Championship (BSB) sicherte er sich in den vergangenen drei Jahren einen der sechs begehrten Plätze im «Showdown» um den Titel. Zudem war er 2019 für BMW in Donington Park in der FIM Superbike World Championship im Einsatz. Darüber hinaus verfügt er auch über Erfahrungen in der Endurance-Weltmeisterschaft.

«Toll, dass wir in Le Mans neben unseren drei Stammfahrern jetzt den schnellsten Road Racer der Welt als vierten Piloten im Team haben», freut sich Teammanager Werner Daemen über die kurzfristige Verpflichtung von Hickman. «Seine Erfolge und Rundenrekorde bei den Straßenrennen sprechen für sich, aber auch seine Podiumsplätze in der BSB. Das ist ein ganz hohes Niveau. Ich bin zuversichtlich, dass er eine wertvolle Unterstützung sein wird.»

«Ich freue mich riesig, an diesem Wochenende in Le Mans Teil des offiziellen BMW Motorrad World Endurance Teams zu sein», erzählte Hickman. «Das Team kämpft um die Weltmeisterschaft. Ich fühle mich geehrt, dass man mich gebeten hat, die Mannschaft zu unterstützen. Ich war bereits dreimal beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans dabei und habe auch die Rennen in der Slowakei, in Suzuka und Katar bestritten. Die Langstrecke ist also nichts Neues für mich.»

Zeitplan, 24h Le Mans

26.08. 17.00 – 19.00 Uhr Privattraining

27.08. 09.00 – 11.00 Uhr Privattraining

13.00 – 15.00 Uhr Freies Training

17.00 – 18.50 Uhr Qualifikation 1

21.00 – 22.30 Uhr Nachttraining

28.08. 09.00 – 11.00 Uhr Freies Training

13.00 – 14.50 Uhr Qualifikation 2

29.08. 09.00 – 09.45 Uhr Warm-up

12.00 Uhr Start