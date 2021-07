Gelingt YART Yamaha Wiederholung des Vorjahressieges?

Beim Finale der Endurance-WM 2019/2020 ging die Mannschaft YART Yamaha vor F.C.C. TSR Honda France und Wójcik Racing als Sieger hervor. Können Marvin Fritz, Niccolò Canepa und Karel Hanika ihren Erfolg wiederholen?

Im Vorjahr drückten Marvin Fritz, Niccolò Canepa und Karel Hanika dem Zwölf-Stunden-Rennen in Estoril ihren Stempel auf. Trotz des obligatorisch schlechten Starts konnte sich das YART-Trio rasch an die Spitze des Feldes setzen und ließ keinen Zweifel aufkommen, wer am Ende die Früchte der Arbeit ernten würde. Mit fast 25 Sekunden Rückstand hatte F.C.C. TSR Honda France das Nachsehen. Das polnische Privat-Team Wójcik Racing lag als Dritter bereits drei Runden zurück.

Für die Mannschaft um den österreichischen Teammanager Mandy Kainz geht es in Portugal vor allem darum, nach dem Ausfall beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans verlorenen Boden auf die Konkurrenz gutzumachen, will man als derzeit Zehnter in der Weltmeisterschaft wenigstens noch eine theoretische Chance auf einen Top-3-Platz im Kampf um die WM-Krone zu haben.

«Auf dieser Strecke zu fahren, macht richtig Spaß», freut sich Fritz auf das zweiten Saisonrennen. «Für mich ist es einer der besten Kurse. Ich mag den ersten flüssigen Sektor und auch das harte Anbremsen nach der langen Start-Ziel-Geraden und der Gegengeraden. Wenn ich den Circuito do Estoril in drei Worten zusammenfassen müsste, würde ich sagen: schnell, hartes Bremsen und extrem dunkel bei Nacht.»

Nach dem überlegenen Sieg beim WM-Auftakt hat Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Simeon, Sylvain Guintoli) die besten Karten auf den Gewinn der Weltmeisterschaft. Neben YART Yamaha sind Webike SRC Kawasaki France Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon, David Checa), BMW Motorrad World Endurance (Markus Reiterberger, Javier Forés, Kenny Foray) und F.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Yuki Takahashi, Mike die Meglio) erste Anwärter auf den Laufsieg.

Das Team ERC Endurance-Ducati (Mathieu Gines, Louis Rossi, Etienne Masson), das in Le Mans mit Platz 8 erstmals ein 24-Stunden-Rennen beenden konnten, wird versuchen, den Weg auf das Podium fortzusetzen. Bei privaten Tests zu Beginn der Rennwoche wird die deutsche Mannschaft auf dem 4,182 Kilometer langen Kurs unweit der Atlantikküste von Ducati-Testfahrer Lorenzo Zanetti und dem Chefmechaniker von World Superbike Ducati-Pilot Scott Redding, unterstützt.

Zeitplan

15. Juli

11.00 – 13.00 Uhr Freies Training

16.00 – 17.20 Uhr Erstes Qualifying

19.30 – 21.00 Uhr Nachttraining

16. Juli

09.00 – 10.20 Uhr Zweites Qualifying

17. Juli

08.15 – 08.30 Uhr Warm-up

09.00 – 21.00 Uhr Rennen