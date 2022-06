Chaos in Spa: Regen wirft alles durcheinander

Einige Favoriten musste am Morgen in Spa-Francorchamps große Rückschläge hinnehmen. Neben ERC-Ducati erwischte es auch YART-Yamaha. Auch Suzuki und Honda kamen nicht problemlos durch die Nacht. BMW hat nun die Kontrolle.

Die Nacht in Spa-Francorchamps brachte die ersten Opfer. Das ERC Endurance Ducati-Team um Teammanager Frank Hoffmann musste einen herben Rückschlag hinnehmen, denn um kurz vor Mitternacht bog die Nummer 6 in die Box ein. Die Mannschaft versuchte stundenlang, die Panigale V4R zurück auf die Bahn zu bekommen, aber am Ende machte die Benzinpumpe einen Strich durch die Rechnung. Chaz Davies, David Checa und Xavi Fores schieden aus dem Rennen aus.

Yoshimura SERT Motul verlor die komfortable Führung, nachdem die Suzuki mit technischen Problemen langsamer wurde. Die Mechaniker mussten mehr als 20 Minuten am Getriebe der GSX-R1000 arbeiten, bevor man sich außerhalb der Top-10 wieder einreihte.

Ebenfalls durchwachsen lief es für das Honda-Team F.C.C. TSR. Lange Zeit lag das Team mit Josh Hook, Gino Rea und Mike di Meglio in Führung. Doch um kurz vor vier Uhr in der Früh blieb Gino Rea stehen. Zunächst schob der Brite seine Fireblade, später wurde sie mit einem Abschleppwagen zurückgebracht. Etwas 30 Minuten gingen verloren.

BMW Motorrad World Endurance und YART-Yamaha setzten sich an die Spitze, nachdem Suzuki und Honda strauchelten. Ein gnadenloser Zweikampf bestimmte einige Stunden der Nacht, in der es mit Temperaturen um die 20 Grad noch fast tropisch war. Die nächsten WM-Punkte nach 16 Stunden gingen an BMW, YART und Tati (Kawasaki) an der Spitze, auch Honda und Suzuki erzielten Punkte, jedoch weniger als die Bestplatzierten.

Um 7.30 Uhr fing es in den Ardennen an zu tröpfeln. Noch bevor daraus aber ein Schauer entstand, erwischte es den nächsten Favoriten. Die Yamaha vom YART-Team strandete mit einer großen Rauchwolke – Motorschaden und Rennende für Marvin Fritz, Niccolo Canepa und Karel Hanika in Spa.

Dann kam der Regen in Spa, ohne eine Runde im Nassen, extrem schwierig für die EWC-Fahrer. F.C.C. TSR Honda, Team 18 Sapeurs Pompiers (Yamaha), Wojcik Racing Superstock (Yamaha), Motobox Kremer und auch die Suzuki-Werksmannschaft konnten Stürze nicht vermeiden. Während die Honda schnell wieder im Rennen war, büßte Suzuki mehr als 20 Minuten ein.

Die Rennleitung entschied sich anschließend für ein Safety-Car, um das Feld zu sortieren. Somit klar in Führung das BMW-Werksteam mit Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik und Jeremy Guarnoni. Acht Runden dahinter liegt Tati Team Beringer und das Yamaha-Team Wojcik Racing (Morais, Linfoot, Kovacs) ist nach 17 Stunden Dritter. Die Top-Teams von Honda und Suzuki folgen auf den Rängen 4 und 5.

Gut läuft es für Florian Alt aus dem Bergischen Land. Der Yamaha-Pilot fährt fünf Stunden vor dem Ende auf Position 6, direkt vor dem Team Moto AIN (Corti, Viñales, Perolari). Das beste Superstock-Team ist ebenfalls mit deutschsprachiger Beteiligung. LH Racing (Yamaha) fährt mit Lukas Trautmann, Enzo de la Vega und Johan Nigon auf Gesamtplatz 8.

Wahnsinnige Leistung brachten außerdem Pepijn Bijsterbosch und Dominik Vincon aus dem LRP Poland-Team. Den überwiegenden Teil des Rennens fahren die beiden Piloten ohne Unterstützung von Bartlomiej Lewandowski, denn der ist nach seinem Qualifying-Sturz stark angeschlagen. Platz 9, direkt vor dem Bolliger Racing Team mit Jan Bühn, Jesper Pellijeff und Nico Thöni.