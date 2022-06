24h Spa: Rote Flagge sorgt für Rennunterbrechung 05.06.2022 - 10:38 Von Tim Althof

© Althof Unterbrechung in Spa

Das 24-Stunden-Rennen in Spa sorgt in vollem Umfang für besonders großen Trubel. Nachdem es am Sonntagmorgen angefangen hatte zu regnen, sorgte nun ein Motorplatzer für eine Rennunterbrechung.