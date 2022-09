Bol d’Or, 7h: Ducati vorneweg, Honda ist Titelfavorit

Das Team ERC Endurance Ducati führt nach 16 Stunden den Bol d’Or in Le Castellet an. Das deutsche Team kämpft mit dem Tati-Team (Kawasaki) um den Erfolg beim EWC-Saisonfinale.

Zwei Drittel der Renndistanz beim 24-Stunden-Rennen in Le Castellet sind um 7 Uhr am Morgen absolviert und weiterhin liegt die Startnummer 6, ERC Endurance Ducati, mit Chaz Davies, Xavi Fores und David Checa auf dem Circuit Paul Ricard in Führung. Neben kleineren Problemen, unter anderem wurde die Kupplung getauscht und die Kette sprang einige Male ab, läuft alles planmäßig für die Mannschaft um Teammanager Frank Hoffmann.

Das Tati Team Beringer Racing ist im Rennen nicht weit von ERC entfernt. Nach 16 Stunden liegt die Mannschaft mit Bastien Mackels, Leon Haslam und Greg Leblanc noch in der Führungsrunde, außerdem bestehen weiterhin Chancen auf den WM-Titel für die Kawasaki-Truppe.

Auf Platz 3 ist das Wojcik-Yamaha-Team positionier. Dan Linfoot, Sheridan Morais und Mathieu Gines kämpfen mit den Markenkollegen von #333 Viltais (Yamaha) um den letzten Podestplatz. Florian Alt, Erwan Nigon und Steven Odendaal sitzen auf der R1 des französischen Teams.

Hinter den beiden Yamaha-Mannschaften folgt die Honda von F.C.C. TSR Honda. Josh Hook, Mike di Meglio und Alan Techer kämpfen mit dem Tati-Team realistisch um den WM-Titel. Das Team von Masakazu Fujii könnte den zweiten Endurance-WM-Titel nach der Saison 2017-18 einfahren.

Stark läuft es auch für das Team Bolliger aus der Schweiz. Das Kawasaki-Privatteam arbeitete sich von einem zwischenzeitlichen Platz 15 zu Beginn der Nacht wieder unter die Top-8 nach vorne. Mit zehn Runden Rückstand liegt das Team mit Jan Bühn, Nico Thöni und Kevin Denis wieder stark im Rennen. Auch das Team LRP Poland ist aktuell bei den besten zehn Teams angekommen. Dominik Vincon, Pepijn Bisterbosch und Bartlomiej Lewandowski sind die bestplatzierte BMW im 24-Stunden-Rennen auf dem 5,6 km langen Kurs.

Das Team Motobox Kremer ist ebenfalls ohne Probleme durch die Nacht gekommen. Stefan Ströhlein, Lukas Walchhütter und Geoffroy Dehaye kämpfen um den zehnten Platz in der EWC-Wertung, insgesamt liegt das Yamaha-Team auf Position 20.

Für Lukas Trautmann endete unterdessen in der Nach der Traum vom Superstock-Titel. Die Yamaha-Mannschaft LH Racing schied aus dem Bol d’Or aus. Die Top-3 in dieser Klasse: RAC41 Chromeburner (Honda) vor BMRT 3D Maxxess Nevers (Kawasaki) und dem Team 18 Sapeurs Pompiers mit Philipp Steinmayr. Beim Yamaha-Team kamen am Morgen zwei unplanmäßige Stopps dazwischen, unter anderem wurde der Kühler getauscht.

Zwischenpunkte gab es nach acht und 16 Stunden im Rennen. Jeweils zehn Punkte gingen an ERC Endurance Ducati. Doch F.C.C. TSR Honda ist aktuell auf Titelkurs. Punktestand nach den beiden Zwischenwertungen siehe unten. Weil es beim EWC-Finale 1,5-fache Punkte gibt, erhält der Rennsieger am Ende 60 Punkte, 49,5 für Platz 2 und 42 Zähler bekommt das drittplatzierte Team.

Bol d'Or, Stand nach 16 Stunden:

Pos Team, Motorrad Klasse Runden/Diff 1 ERC Endurance Ducati (Davies, Fores, Checa), Ducati Panigale V4R EWC 479 Rnd 2 Tati Team Beringer (Mackels, Haslam, Leblanc), Kawasaki ZX-10R

EWC + 5,675 sec 3 Wojcik Racing Team EWC (Gines, Morais, Linfoot), Yamaha YZF-R1

EWC + 2 Runden 4 Viltais Racing Igol (Alt, E. Nigon, Odendaal), Yamaha YZF-R13

EWC + 2 Runden 5 F.C.C. TSR Honda France (Hook, Techer, Di Meglio), Honda CBR1000 RR-R

EWC + 4 Runden 6 Webike SRC Kawasaki France (De Puniet, Masson, Marino), Kawasaki ZX-10R

EWC + 8 Runden 7 RAC41-Chromeburner (Leech, Hardt, Tessels), Honda CBR1000 RR-R

SST + 10 Runden 8 Bolliger Switzerland (Bühn, Denis, Thöni), Kawasaki ZX-10R

EWC + 11 Runden 9 BMRT 3D Maxxes Nevers (Pilot, Loiseau, Cresson), Kawasaki ZX-10R SST + 13 Runden 10 LRP Poland (Vincon, Bijsterbosch, Lewandowski), BMW S 1000 RR

EWC + 14 Runden 12 Team 18 Sapeurs Pompiers (Clere, Guittet, Steinmayr), Yamaha YZF-R1

SST + 14 Runden 18 Falcon Racing (Chevalier, Eisen, Millet), Yamaha YZF-R1 SST + 19 Runden 19 Junior Team LMS Suzuki (Dupuy, Kemmer, Cortot), Suzuki GSX-R1000

SST + 20 Runden 20 Motobox Kremer Racing (Dehaye, Walchhütter, Ströhlein), Yamaha YZF-R1

EWC + 21 Runden 29 Aviobike (Lindegger, Giron, Hauser), Yamaha YZF-R1

SST + 49 Runden OUT Team LH Racing (J. Nigon, de la Vega, Trautmann), Yamaha YZF-R1

SST OUT National Motos Honda (S. Suchet, V. Suchet, Raymond), Honda CBR1000 RR-R

SST

OUT YART – Yamaha Official Team EWC (Hanika, Fritz, Canepa), Yamaha YZF-R1

EWC OUT Yoshimura SERT Motul (Black, Watanabe, Guintoli), Suzuki GSX-R1000

EWC OUT BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR

EWC

WM-Stand nach 16 Stunden in Le Castellet: