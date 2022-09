Bol d’Or: BMW dominiert Qualifying, YART vor SERT 2.

Es war eine dominante Vorstellung der Fahrer von BMW Motorrad World Endurance. Das BMW-Trio holte sich vor YART Yamaha und Yoshimura SERT Motul die Pole-Position für die Jubiläumsausgabe des Bol d’Or.

Es war beeindruckend, was die Piloten von BMW Motorrad World Endurance im zweiten Zeittraining für die 100. Ausgabe des Bol d’Or ablieferten. Sowohl der Deutsche Markus Reiterberger (1:51,693), als auch der Ukrainer Ilya Mikhalchik (1:51,641) waren in ihren Gruppen das Maß aller Dinge. Nur ihr französischer Teamkollege Jérémy Guarnoni (1:52,809) musste sich mit dem zweiten Rang abfinden. Mit dem Durchschnitt von 1:51,667 Minuten der besten zwei Zeiten ging die Pole-Position an das Team des belgischen Teammanagers Werner Daemen.

Von Startplatz 2 wird am Samstag um 15.00 Uhr die Mannschaft YART Yamaha mit dem Italiener Niccolò Canepa (1:51,942), dem Deutschen Marvin Fritz (1:51,824) und dem Tschechen Karel Hanika (1:52,100) den Langstreckenklassiker auf dem 5,673 Kilometer langen Circuit Paul Ricard im Süden Frankreichs in Angriff nehmen. Auf dem dritten Platz landete der Titelverteidiger und Führende in der Zwischenwertung, Yoshimura SERT Motul mit den Franzosen Gregg Black und Sylvain Guintoli sowie dem Japaner Kazuki Watanabe.

Hinter F.C.C. TSR Honda France mit dem Australier Josh Hook und seinen französischen Teamkollegen Mike di Meglio und Alan Techer schaffte die Yamaha-Mannschaft von Moto AIN als Fünftplatzierter eine kleine Überraschung. Der Spanier Isaac Vinales, der Franzose Corentin Perolari und der Italiener Claudio Corti konnten die höher eingeschätzten Teams Tati Beringer (Leon Haslam, Gregory Leblanc, Bastien Mackels) und Webike SRC Kawasaki France mit dem französischen Langstrecken-Trio Randy de Puniet, Etienne Masson und Florian Marino hinter sich lassen.

ERC Endurance-Ducati (Chaz Davies, Xavier Forés, David Checa), Viltaïs Racing Igol mit dem Deutschen Florian Alt, dem Franzosen Erwan Nigon und dem Südafrikaner Steven Odendaal sowie Wójcik Racing EWC (Dan Linfoot, Sheridan Morais, Mathieu Gines) komplettieren die Top-10 der Startaufstellung. Zwei Plätze dahinter geht die Mannschaft Wójcik Racing STK mit dem Italiener Kevin Manfredi, dem Briten Danny Webb und dem Polen Marek Szkopek als bestes Superstock-Team ins spannende Langstrecken-Finale der Saison 2022.

Zeitenliste, Qualifying, Bol d’Or

1. BMW Motorrad World Endurance, BMW M1000RR, 1:51,667 min. 2. YART Yamaha, Yamaha YZF-R1, 1:51,883. 3. Yoshimura SERT Motul, Suzuki GSX-R1000, 1:52,288. 4. F.C.C. TSR Honda, Honda CBR-1000RR-R, 1:52,392. 5. Moto AIN, Yamaha YZZ-R1, 1:52,822. 6. Tati Beringer, Kawasaki ZX-10R, 1:53,052. 7. Webike SRC Kawasaki France, Kawasaki ZX-10R, 1:53,093. 8. ERC Endurance-Ducati, Ducati Panigale V4R, 1:53,236. 9. Viltaïs Racing Igol, Yamaha YZF-R1, 1 :53,357. 10. Wójcik Racing EWC, 1:53,492. Ferner: 22. Bolliger Team Switzerland, Kawasaki ZX-10R, 1:55,857. 36. Motobox Kremer, Yamaha YZF-R1, 1:58,229.