24h Le Mans: Testtag 1 ganz im Zeichen der BMW-Teams

Der erste Testtag für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans war ganz im Zeichen der Teams von BMW, die in ihren Kategorien die Bestzeit vorlegten. Knapp dahinter die Mannschaften von Honda und Yamaha.

Das BMW Motorrad World Endurance Team und das Tecmas-MRP-BMW Racing Team haben am ersten Tag des Pre-Tests für das 24-Stunden-Rennen in Le Mans, der ersten Runde der mit Spannung erwarteten WM-Saison 2023, mit Bestzeiten gestartet und somit ihre Anwartschaft auf den Gesamtsieg ihrer Klassen deutlich unter Beweis gestellt.

Das BMW Motorrad World Endurance Trio mit dem Franzosen Jérémy Guarnoni, den Ukrainer Illya Mikhalchik und dem Deutschen Markus Reiterberger setzte sich am Nachmittag mit ihrer Zeit von 1:35,554 Minuten auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti in Le Mans an die Spitze der Superbike-Kategorie.

In der Superstock-Klasse war das Tecmas-MRP-BMW Racing Team das Team, das es zu schlagen galt. Das französisch-belgische Team mit den Franzosen Loïc Arbel, Maxime Bonnot, Kenny Foray und dem Deutschen Jan Bühn war bereits am Vormittag mit 1.37,643 min die schnellste Mannschaft und konnte sich am Nachmittag auf 1.37,001 min steigern.

Das YART Yamaha EWC Official Team mit dem Deutschen Marvin Fritz, dem Tschechen Karel Hanika und dem Italiener Niccolò Canepa, das am Vormittag mit einer Zeit von 1.36,325 min am schnellsten war, beendete den ersten Tag hinter BMW Motorrad World Endurance und dem regierenden Weltmeister von F.C.C. TSR Honda France an der dritten Stelle.

Testzeiten

1. BMW Motorrad World Endurance, 1:35,554 min. 2. F.C.C. TSR Honda France, 1:35,756. 3. YART Yamaha, 1 :35,979. 4. Moto AIN, 1 :36,277. 5. ERC Ducati, 1 :36,446. 6. KM99, 1 :36,455. 7. Honda Viltaïs, 1 :36,580. 8. Yoshimura SERT Motul, 1 :36,680. 9. Kawasaki Webike Trickstar, 1 :36,870. 10. Tati Beringer, 1 :36,942. Ferner: 11. Tecmas-MRP-BMW, 1:37,001. 12. Bolliger Team Switzerland, 1 :37,660. 15. 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motorstore, 1 :38,267. 17. LRP Poland, 1 :38,638. 23. Motobox Kremer, 1 :39,670.