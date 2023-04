Le Mans: Harter Dreikampf läutet die Nacht ein

Mit einem spannenden Dreikampf an der Spitze beginnt beim EWC-Auftakt in Le Mans die Nacht. Yamaha, Honda und BMW kämpfen vorne um die Zehntelsekunden und liegen nur wenige Sekunden auseinander.

In eine klare Richtung schlägt das Pendel bisher nicht aus. Der Saisonstart der Endurance-Weltmeisterschaft mit dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans könnte bisher kaum spannender verlaufen. Nach dem frühen Sturz der SERT Yoshimura-Mannschaft (Suzuki) kämpft sich das Trio Guintoli, Black und Masson wieder durch das Feld. Nach sechs Stunden liegt das Team bereits wieder auf Platz 39.

An der Spitze läuft seit einigen Stunden ein harter Dreikampf um die Führung. Das Yamaha Austria Racing Team führt nach einem Viertel des Rennens mit sechs Sekunden Vorsprung. Karel Hanika, Marvin Fritz und Niccolo Canepa setzten nach einer weitere Safety-Car-Phase am Abend zum Angriff und haben damit das Rennen in eigener Hand.

Dahinter herrscht ein Kampf zwischen BMW Motorrad Endurance und F.C.C. TSR Honda. Markus Reiterberger konnte Alan Techer zuletzt nicht abschütteln, beide lieferten sich einen sauberen Kampf um die Podestplätze. Nach sechs Stunden liegt die Honda vor der BMW.

Ebenfalls stark im Rennen ist weiterhin die Ducati Panigale V4R vom deutschen Team ERC-Endurance. Philipp Öttl, David Checa und Chaz Davies liegen mit dem italienischen Bike eine Runde hinter Spitzenreiter YART.

Auch die Tati-Truppe liegt mit Rang 5 noch gut im Rennen. Auf der Kawasaki des französischen Teams sind Baptiste Guittet, Hugo Clere und Greg Leblanc unterwegs. Das neuformatierte Team Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado) belegt um 21 Uhr Ortszeit Position 6.

In der Superstock-Klasse macht bisher die Startnummer 9 das Rennen. Die BMW-Mannschaft von Tecmas MRP (Bühn, Foray, Arbel) führte über weite Strecken in der seriennahen Kategorie. Kurz vor 21 Uhr mussten Sie die Führung an Honda No Limits Team abgeben. Tecmas belegt Position 13.

24h Le Mans, Stand nach sechs Stunden:

1. YART – Yamaha Official Team EWC (Canepa, Fritz, Hanika), Yamaha YZF-R1, 205 Runden

2. F.C.C. TSR Honda France (Hook, Di Meglio, Techer), Honda CBR1000 RR-R, +6,5 sec

3. BMW Motorrad World Endurance (Reiterberger, Mikhalchik, Guarnoni), BMW M 1000 RR, + 6,8 sec

4. ERC Endurance Ducati (Öttl, Checa, Davies), Ducati Panigale V4R

5. Tati Team Beringer Racing (Leblanc, Clere, Guittet), Kawasaki ZX-10R

6. Honda Viltais Racing (Alt, Odendaal, Mercado), Honda CBR1000 RR-R

7. Kawasaki Webike Trickstar (De Puniet, Watanabe, Iwato), Kawasaki ZX-10R

8. Wojcik Racing Team EWC (Begrman, Vinales, Gines), Yamaha YZF-R1

9. Honda No Limits (Masbou, J. Nigon, Gabellini), Honda CBR1000 RR-R

10. 3ART Best of Bike (Renaudin, Cauchi, Lagrive), Yamaha YZF-R1



Ferner:

16. Team Bolliger Switzerland (Thöni, Brenner,Romero Barbosa), Kawasaki ZX-10R, + 7 Runden

27. Motobox Kremer Racing (Choy, Rubin, Napoli), Yamaha YZF-R1, + 15 Runden

39. Yoshimura SERT Motul (Black, Guintoli, Masson), Suzuki GSX-R1000, + 20 Runden