Ivan Cervantes: Sieg auf Triumph Reise-Enduro

Ivan Cervantes und die Triumph Offroad-Crew: Erfolgreicher Ausflug an die Baja Aragon

An der Baja Aragon zeigte der frühere Enduro-Champion Ivan Cervantes, dass er es immer noch kann: Er gewann auf einer Reise-Enduro Triumph Tiger 900 Rally Pro die Trail-Kategorie.

Mit einer Gesamtzeit von 6 Stunden, 13 Minuten und 32 Sekunden gewann der frühere fünffache Enduro-Weltmeister Ivan Cervantes die neu geschaffene Trail-Kategorie, die über 450 km durch das anspruchsvolle Terrain der Region Aragón führt, und lag damit eine Stunde und 6 Minuten vor dem zweitplatzierten Fahrer in dieser Kategorie.

Vielleicht noch beeindruckender ist, dass Cervantes in einem Rennen, das zum Bajas-Weltcup 2022 zählt, den 11. Platz belegte, nur 33 Minuten und 50 Sekunden hinter dem Erstplatzierten, gegen ein Feld von 75 anderen Fahrern, von denen die mit leichteren und speziell präparierten Rallye-Maschinen antraten.

Ivan Cervantes: «Wir sind mit einem klaren Ziel zur Baja Aragón gekommen, nämlich die neue Trail-Kategorie mit der Tiger 900 Rally Pro zu gewinnen. Unser größeres Ziel war es jedoch, in der Gesamtwertung so weit oben wie möglich zu landen. Die Leute waren erstaunt über das Tempo, das wir mit der Triumph vorgelegt haben. Das beweist einmal mehr, dass Triumph im Off-Road-Sport angekommen ist - und bleiben wird. Wir haben uns dieses Rennen ausgesucht, weil wir in Zukunft mit dem Enduro-Projekt hierher kommen wollen, und natürlich wollen wir erfolgreich sein!»

Cervantes arbeitet zusammen mit Ricky Carmichael am Enduro- und Motocross-Projekt von Triumph mit. Der englische Hersteller hat schon vor knapp einem Jahr angekündigt, dass er eine neue Modellreihe mit echten Gelände-Wettbewerbsmaschinen aufbauen will. Erstaunlicherweise ist bis anhin nichts an die Öffentlichkeit durchgesickert, noch nicht mal ein verpixeltes Bildchen oder ein verwackeltes Filmchen. Immerhin ist nun bewiesen, dass Enduro-Entwicklungsfahrer Cervantes weiterhin topfit ist.