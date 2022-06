Rally-Raid-WM 2022: Wichtiges Kalender-Update

Nach Absage der Rallye Kasachstan gibt es nun neue Termine für die Veranstaltungen in Marokko und Andalusien. Die Debüt-Saison der Rally-Raid-WM endet am 23. Oktober.

Die erste Saison der Rally-Raid-WM steht unter keinem guten Stern. Nach der Dakar 2022 im Januar als Auftakt der Offroad-Serie und der Abu Dhabi Desert Challenge im März, wurde die ursprünglich im April geplante Rallye Kasachstan wegen der geopolitischen Lage ersatzlos gestrichen.

Wenige Tage vor Beginn Rallye Andalusien musste Veranstalter A.S.O. am 1. Juni erneut schlechte Nachrichten vermelden: Wegen extremer Trockenheit und der damit einhergehenden Brandgefahr wurde die Rallye ans Ende des Kalenders verschoben.

Nun gab die FIM bekannt, wie es in der Rally Raid-WM 2022 weitergehen soll. So wird die ‹Rallye du Maroc› um eine Woche vorgezogen und wird vom 1. bis 6. Oktober stattfinden. Nur zwölf Tage später ist der Start in Andalusien vom 18. bis 23. Oktober.

Wenn die diesjährige Saison beendet ist, steht die neue bereits in den Startlöchern. Ende November erfolgt auf der Rennstrecke in Le Castellet die technische und organisatorische Abnahme für die Dakar, der Saisonauftakt der Rally Raid-WM 2023.

Kalender der World Rally-Raid Championship 2022 1. bis 14. Januar Rallye Dakar/Saudi Arabia (x 1,5) 5. bis 10. März Abu Dhabi Desert Challenge/Vereinigte Arabische Emirate 1. bis 6. Oktober Rallye Marokko/Marokko 18. bis 23. Oktober Rallye Andalusien/Spanien

Rally-Raid-WM 2022: Stand nach 2 von 4 Events Pos Fahrer (Nation) Team Punkte 1. S. Sunderland (GBR) GASGAS Factory Racing 63 2. P. Quintanilla (CHL) Monster Energy Honda 46 3. M. Walkner (AUT) Red Bull KTM Factory Racing 35 4. R. Brabec (USA) Monster Energy Honda 34 5. T. Price (AUS) Red Bull KTM Factory Racing 25 6. I. Cornejo (CHL) Monster Energy Honda 24 7. A. Van Beveren (FRA) Monster Energy Yamaha 20 8. J. Rodrigues (PRT) Hero Motosports Rally 18 9. J. Barreda (ESP) Monster Energy Honda 17 10. L. Benavides (ARG) Husqvarna Factory Racing 16 11. L. Santolino (ESP) Sherco Rallye 16 12. F. Caimi (ARG) Hero Motosports Rally 8 13. S. Howes (USA) Husqvarna Factory Racing 6 14. X. De Soultrait (FRA) Ht Rally Raid Husqvarna Racing 6 15. K. Benavides (ARG) Red Bull KTM Factory Racing 6 16. A. Mare (RSA) Hero Motosports Rally 5 17. R. Goncalves (PRT) Team Sherco Rallye 3 18. R. Branch (BWA) Hero Motosports Rally 3 19. M. Michek (CZE) Orion - Moto Racing Group 2