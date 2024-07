Romaniacs, Tag 3: Lettenbichler steht vor Gesamtsieg

Sherco-Werksfahrer Mario Roman aus Spanien gewann den dritten Tag bei den Red Bull Romaniacs mit knapp anderthalb Minuten Vorsprung auf Hard-Enduro-Weltmeister Manuel Lettenbichler (KTM).

Auf der 2. Marathon-Etappe am Freitag waren wiederum reichlich anstrengende 162 km in den rumänischen Bergen zu absolvieren. Im Vergleich zum brutal schweren ersten Offroad-Renntag mag die Strecke zwar etwas schneller gewesen sein, aber einfach ist bei den Romaniacs nichts und kein Tag ist ohne Herausforderungen, die selbst die Top-Fahrer ans Limit bringen.

In der «LiveManiacs»-Sektion, die im Internet übertragen wird, waren drei Runden auf einem Track zu absolvieren, der die Fahrer wieder einmal an die Grenze der körperlichen Ausdauer sowie des technisch Fahrbaren bringen sollte. Die Top-Fahrer jedoch zeigten, dass selbst diese Passagen, sehr zum Erstaunen der Track-Manager, durchaus flüssig fahrbar sind. Insbesondere Mario Roman und Manuel Lettenbichler meisterten die dritte Runde, die sich durch eine veränderte Streckenführung noch etwas schwieriger gestaltete, auf eine Art und Weise, die auch erfahrenen Experten maximalen Respekt abverlangte. Roman schloss diese Sektion mit Bestzeit ab und bewies, dass er schwierige Sektionen nicht nur von Veranstaltern einfordern, sondern auch meistern kann.

Romans Teamkollege Teodor Kabakchiev, der den 2. Offroad-Tag für sich entscheiden konnte, ging vom Start weg sehr ambitioniert zur Sache und führte zunächst vor Lettenbichler. In der oben erwähnten LiveManiacs-Sektion wurde der Bulgare jedoch von Lettenbichler in einer Auffahrt eindrucksvoll überholt. Roman überholte ihn wenig später ebenso und von da an kämpfte der Spanier mit dem aus Kiefersfelden in Bayern stammenden KTM-Werkspiloten um den Tagessieg, der mit 1 Minute und 26 Sekunden Vorsprung knapp an Roman ging.

In der Gesamtwertung ändert sich bei den Top-3 nicht viel: Lettenbichler hat vor dem vierten und letzten Offroad-Renntag gut 41 Minuten Vorsprung auf Kabakchiev, den nur noch 15 Sekunden von Roman trennen.

Die Hard-Enduro-Legende Graham Jarvis musste leider aufgeben. Graham hat sich vor zwei Wochen einige Rippenbrüche zugezogen und konnte sich in den ersten zwei Tagen mit respektablen Ergebnissen durchbeißen. Nach dem dritten von 13 Check-Points war dann für den Mann im biblischen Alter von 49 Jahren Schluss. Wir wünschen gute Besserung!

Am letzten Renntag wird Lettenbichler mit diesem komfortablen Vorsprung seinen 5. Erfolg bei den Romaniacs feiern können, sofern ihm kein technischer Defekt oder ein kapitaler Sturz einen Strich durch die Rechnung machen. In diesem Terrain werden die Kontrahenten die gut 40 Minuten Rückstand unter normalen Bedingungen nicht aufholen können. Doch im Kampf um den zweiten und dritten Platz auf dem Podium und die entsprechenden WM-Punkte werden wir ein äußerst spannendes Duell zwischen den beiden Sherco-Werksfahrern Kabakchiev und Roman erleben.

Mario Roman: «Das war ein schwieriger Tag, aber es hat Spaß gemacht. Ich habe das hier sehr genossen, besonders mit Manuel zu fahren. Es war schön, ihm zu folgen und zu sehen, welchen Speed er hat. Ich bin sehr zufrieden und glücklich, den Tagessieg geholt zu haben.»

Manuel Lettenbichler: «Das war ein cooler Tag, auch ein besserer Mix. Am Donnerstag war es ziemlich schnell, jetzt waren mehr technische Passagen mit dabei. Insgesamt bin ich zufrieden mit dem Tag. Mario ist gut gefahren und ich gratuliere ihm zum Tagessieg! Nun freue ich mich auf den letzten Tag.»

Wade Young: «Heute habe ich mich auf dem Bike bislang am wohlsten gefühlt. Ich habe einen guten Rhythmus erwischt, aber hier und da etwas Zeit verloren. Ich werde pushen und schauen, dass ich weiter nach vorne komme.»

Vorläufige Ergebnisse:



Red Bull Romaniacs, Offroad-Renntag 3:

1. Mario Roman (E), Sherco, 5:19,24 Stunden

2. Manuel Lettenbichler (D), KTM, +1:26 min

3. Wade Young (ZA), GASGAS, +6,01

4. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, +8,02

5. Michael Walkner (A), GASGAS, +14,39

6. Sonny Goggia (I), KTM, +40,28

7. Matt Green (ZA), KTM, +50,04

8. Mitch Brightmore (GB), Husqvarna, +53,34

9. Ashton Brightmore (GB), Husqvarna, +1:12,12 h

10. Alfredo Gomez (E), Rieju, +1:14,40



Gesamtwertung nach 3 von 4 Tagen:

1. Manuel Lettenbichler (D), KTM, 18:54,48 Stunden

2. Teodor Kabakchiev (BG), Sherco, +41,30 min

3. Mario Roman (E), Sherco, +41,45

4. Wade Young (ZA), GASGAS, +1:01,48 h

5. Michael Walkner (A), GASGAS, +1:08,27

6. Mitch Brightmore (GB), Husqvarna, +3:16,01

7. Sonny Goggia (I), KTM, +5:01,16

8. Alfredo Gomez (E), Rieju, +5:35,16

9. Matt Green (ZA), KTM, +5:39,37

10. Francesc Moret Clota (E), Sherco, +5:40,07