Sim-Racing: Eng gründet eigenes Team Austria

DTM-Pilot Philipp Eng nutzt den unfreiwilligen Boxenstopp des weltweiten Motorsports weiter intensiv, um seine jahrelange Erfahrung als Sim-Racer einzubringen.

Er nimmt mehrmals pro Woche an den derzeit boomenden SIM-Veranstaltungen verschiedenster Kategorien teil. Nun geht der DTM-Pilot einen Schritt weiter. Um sein Heimatland Österreich noch stärker international präsentieren zu können, schickt er sein eigenes SIM-Racing Team «Team Austria» ins Rennen.

Unter anderem wird er im Design des Teams in der E-Race-Version der berühmten amerikanischen IMSA-Meisterschaft antreten – in einem BMW M8 GTE an der Seite vieler BMW-Kollegen, darunter DTM-Champion Bruno Spengler.

Das erste Rennen findet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ab 00.00 Uhr MESZ statt. Tausende Motorsport-Fans weltweit werden dieses Rennen im Stream verfolgen - das echte und professionelles und besonders Realität-nahes SIM-Racing bietet. Zu den Konkurrenten zählen Piloten wie Le-Mans-Sieger Nick Tandy, Mirko Bortolotti oder der neuseeländische Motorsport-Superstar Shane van Gisbergen.

Eng: «Als leidenschaftlicher Österreicher möchte ich diese Plattform nutzen, um unter der Flagge des Team Austria an der Start zu gehen und mit dem rot-weiß-roten Design meine Unterstützung für Österreich in dieser auch für den Sport schwierigen Phase zu zeigen. Mein Dank gilt BMW, das mir diesen Einsatz ermöglicht hat. Ich hoffe, dass sich viele Fans das Rennen anschauen und sehen, wie spannend SIM-Racing sein kann.»

Das Rennen auf der virtuellen Rennstrecke von Laguna Seca wird auf dem YouTube- Kanal der IMSA WeatherTech SportsCar Championship unter https://www.youtube.com/user/UnitedSportsCar gestreamt.