ADAC GT Masters eSports Challenge mit starkem Auftakt

Néstor García und Tim Heinemann dominieren die ersten zwei Rennen auf der weltbekannten Strecke von Spa-Francorchamps. Profis, Simracer und Hobby-eSportler messen sich bei spannenden Rad-an-Rad-Duellen.

Spannendes Simracing lieferte der Auftakt zur ADAC GT Masters eSports Challenge: In zwei Rennen über jeweils 20 Minuten zeigten die Stars des ADAC GT Masters um den amtierenden Champion Kelvin van der Linde, Profi-Simracer und eSports-Fans packenden Sport auf der virtuellen Variante des Spa-Francorchamps Grand Prix Circuit. Néstor García und Tim Heinemann gingen als Sieger der beiden Läufe hervor.

Red Bull Racing eSports-Profi Néstor García und ADAC GT4 Germany-Laufsieger Tim Heinemann, der auch in der Simracing-Community zuhause ist, beeindruckten am Sim-Lenkrad und dominierten die beiden Rennen. García gewann den ersten Lauf klar vor Heinemann und Simracing-Experte Robert Wiesenmüller. Van der Linde kämpfte bis zur letzten Runde um Rang drei, leistete sich dann allerdings einen Ausrutscher und verlor einige Positionen. Im zweiten Lauf setzte sich Heinemann gegen García durch, HTP-Winward-Fahrer Philip Ellis landete auf Rang drei.

Freude am Simracing hat auch Joe Hountondji, Special Guest und Part der in der Red-Bull-Community bekannten Red Bull Drift Brothers, gefunden. «Was die Jungs hier abliefern, ist wirklich der Wahnsinn. Ich werde definitiv dranbleiben, will mehr Training, mehr Seat-Time, mehr fahren und komme gerne wieder!», zeigt er sich begeistert von einer seiner ersten Simracing-Erfahrungen unter Profisportlern.

Für das zweite Event der ADAC GT Masters eSports Challenge können sich Fans ab sofort bis zum 26. Juni, 10.00 Uhr qualifizieren. Aus den 100 schnellsten Fahrern des Qualifyings lost Veranstalter SX Group dann abermals 20 Simracer aus, die am 1. Juli auf dem Sim-Pendant des Autodrom Most die Gelegenheit bekommen, gegen Fahrer aus dem ADAC GT Masters, Profi-Simracer und weitere Special Guests anzutreten. Die kostenlose Teilnahme am Leaderboard-Wettbewerb ist unter diesen Link möglich. Alles Wissenswerte zu den eSports-Aktivitäten des ADAC gibt es unter adac.de/eSports.

Weitere Termine der ADAC GT Masters eSports Challenge 2020 in MESZ

Event II: Autodrom Most

17. Juni, 10 Uhr bis 26. Juni, 10 Uhr: Leaderboard Competition

1. Juli, 19 Uhr: Online-Rennen



Event III: Circuit Zolder

1. Juli, 10 Uhr bis 10. Juli, 10 Uhr: Leaderboard Competition

15. Juli, 19 Uhr: Online-Rennen