Kleinschmidt: «Es war verrückt, was ich getan habe»

Während die Extreme E zum Ocean X Prix in den Senegal fährt, sprechen wir mit der Offroad-Rallye-Legende und Extreme E Championship-Fahrerin Jutta Kleinschmidt über ihre Erinnerungen an Dakar.

«Ab meinem sechsten Lebensjahr hatte ich nur zwei Dinge im Kopf: Geschwindigkeit und Abenteuer», so Jutta Kleinschmidt, die erste und einzige Gewinnerin der berüchtigten, fordernden und, wie viele sagen würden, geradezu furchterregenden Rallye Dakar.

Dieses Gefühl des Abenteuers, gepaart mit dem Aufwachsen mit Offroad-Motorrädern, führte dazu, dass Kleinschmidt 1987 - nicht als Konkurrentin, sondern als Fan - einfach an der Startlinie der Rallye Paris Dakar auftauchte. Drei Wochen lang begleitete die unerschrockene junge Frau das offizielle Rennen und fuhr mit ihrem Motorrad 10.000 km durch Frankreich, Algerien und dann durch die beeindruckende Sahara in den Senegal zum unglaublichen Lac Rose.

Jede Nacht erschien sie im Lager - erschöpft, erleichtert und mit ihrem eigenen Zelt über ihrem Motorrad geschnallt.

Jutta erklärt: «Als ich die Rallye in diesem Jahr verfolgte, war es mein Ziel zu sehen, wie es sich anfühlte. Ich war einfach glücklich, jedes Zeltlager in jeder Nacht in einem Stück zu erreichen. Dies war eines der größten Abenteuer für mich, weil ich völlig alleine war und ohne technische Unterstützung.»

Und weiter: «In gewisser Weise war es verrückt, was ich getan habe. Es ist lange her, also hatten wir weder GPS noch Mobiltelefone oder ähnliches. Wenn man sich verfahren hatte, war man wirklich verloren und es gab keinerlei Verbindung zur Zivilisation. Aber ich habe mich mit allen gut angefreundet - die Teams waren sehr nett - sie versorgten mich im Zeltlager mit Ersatzbrennstoff und Essen und versprachen, jemanden zu schicken, der mich finden würde, wenn ich nachts mal nicht auftauchen sollte!»

Nachdem Kleinschmidt es bis ins Ziel geschafft hatte, war ihr Appetit auf mehr geweckt und so trat sie schließlich 1988 offiziell in der Rallye an. Einige Jahre später wechselte sie mithilfe ihrer Sponsoren, die sie durch ihre Zeit auf den Motorrädern bekommen hatte, von zwei Rädern zu ihrer erste Dakar in einem Auto. Das war 1995 in einem weiblichen Team mit der Beifahrerin Dagmar Lohmann. Wir wollten wissen, warum es zu dieser Änderung kam.

Jutta erklärt: «Ich hatte das Gefühl, mit dem Motorrad das getan zu haben, was ich wollte, und es kam zu einem Punkt, an dem ich es in einem Auto versuchen wollte. Ich habe es geschafft, meine Sponsoren davon zu überzeugen, mit mir auf Autos umzusteigen.»

Weniger als vierzig Prozent der Teilnehmer schafften es überhaupt ins Ziel. Und genau an diesem Punkt, wollte sie dieses außergewöhnliche Ereignis meistern. So verrückt das auch klingen mag, sie beschreibt einen der Gründe für den Mangel an Finishern, abgesehen von mechanischem Versagen oder Arbeitsschäden durch das Rollen in den Sanddünen der Sahara – «das kommt von den Versuchen, das Auto Auto auszugraben, wenn es ausnahmslos festsitzt in einer dieser riesigen Sandberge. Es ist so schwer, ein Auto aus dem Sand zu graben!»

Sie sagt: «Es ist unglaublich heiß und man trägt einen feuerfesten Overall. Wenn man Pech hatte, musstes man eine Stunde oder sogar noch länger graben, um das eigene Auto frei zu bekommen. Und hierbei geben viele Menschen auf. Außerdem werden während des Rennens die Räder gewechselt, davon kann eines 55 kg wiegen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer muss dafür im Fitnessstudio hart trainieren! Als ich zum ersten Mal mit dem Motorrad gefahren bin, war es mein Ziel, das Ende des Rennens zu erreichen und nicht aufzugeben. Und es hat mich glücklich gemacht.»

Zwei Jahre später begann die Rallye-Welt wirklich aufzuwachen und auf die talentierte junge Frau aus Deutschland aufmerksam zu werden. 1997 gewann Jutta ihre erste Etappe bei der Dakar. Nach ihrem Wechsel zum Team von Ralliart Deutschland (Mitsubishi) im Jahr 1998 belegte sie bei der Rallye einen unglaublichen dritten Gesamtrang. Weitere Etappensiege folgten sowie Plätze unter den ersten fünf im Gesamtergebnis der Marathon-Weltmeisterschaft, was sie zur einzigen Frau machte, die dies jemals erreicht hatte.

Im Jahr 2001 errang Jutta mit enormem Geschick, Hartnäckigkeit und einem Hauch von Rennglück einen historischen Sieg bei der Rallye Dakar. Damit war sie die erste und einzige Frau, die auch dies jemals geschafft hat.

Wir fragten sie, wie ihre Erinnerungen an diesen bedeutsamen Sieg im Jahr 2001 waren.

Jutta sagt: «Es war wirklich erstaunlich, weil ich davon geträumt habe, seit ich eine junge Frau war. Es war wie auf der Spitze eines riesigen Berges zu sein! Es war eine lange Reise, aber es hat sich gelohnt; von der alleinigen Teilnahme ohne Unterstützung über das allmähliche Gewinnen von Selbstvertrauen und ein bisschen Sponsoring bis hin zum Wechsel zum Autorennsport, zum Podium und dann zum eigentlichen Sieg zu gelangen!»

Juttas Sieg war nicht nur eine außergewöhnlich fantastische Leistung, sondern auch ein entscheidender Moment für Frauen in dieser Disziplin.

Jutta: «Oh, sicher, es war super, weil ich nach meinem Sieg sowohl von Frauen als auch von Männern viel Resonanz bekommen habe. Es war ein 'Wow-Moment' für alle - Die Männer können sehen, dass wir fahren können, und die Frauen können auch sehen, was für sie wirklich möglich ist.»

Sie fährt fort: «Mein Sieg war auch großartig, da er den Cross Country-Motorsport für Frauen stark beleuchtete und so viel Interesse an dieser Art von Rennen weckte. Ich liebe es, Frauen dabei zu sehen und ihnen gezeigt zu haben, was sie erreichen können.»

Wie steht sie zu der obligatorischen Entscheidung von Extreme E, dass jedes Team einen Fahrer und eine Fahrerin in der Meisterschaft einsetzen muss?

Jutta sagte: «Oh, das ist sicherlich sehr positiv. Es ist gut, dass Frauen teilnehmen und auch einige aus verschiedenen Bereichen des Motorsports. Männer und Frauen, die zusammen in einem Team und gegeneinander fahren – so sollten Motorsport sein, um die Gleichheit zwischen ihnen zu zeigen. Es ist auch gut für Cross Country-Rennen und hoffentlich versuchen es auch diejenigen, die vorher noch nicht an der Dakar teilgenommen haben. Jetzt sind sie in der Extreme E Rennserie gefahren und sehen, was sie können! Ich sehe überhaupt keine Nachteile, es ist großartig für alle.»

Wie fühlt es sich für Jutta an, wenn die Extreme E Rennserie in ein paar Wochen zum Ocean X Prix nach Senegal fährt, um an jenen Ort zurückzukehren, an dem vor all den Jahren alles für sie begann?

Sie sagt: «Ich freue mich sehr, wieder in den Senegal zurückzukehren. Um ehrlich zu sein, hatte ich seit 2007, als die letzte Dakar in dieser Region stattfand, und eigentlich auch meine letzte Dakar, keine Chance mehr zurückzukehren. Es wird also großartig sein, wieder dort zu sein und zu sehen, wie es sich verändert hat. Es wird sich so anfühlen, als würde ich nach Hause kommen, da es ein großer Moment für mich war, dort zu gewinnen und viele Dinge für mich verändert hat. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich 2001 die Ziellinie überquerte - ich bin sicher, dass wieder viele positive Emotionen auftauchen werden. Was den Vergleich mit dem Desert X Prix in AlUla angeht, denke ich, dass Lac Rose für die Fahrer technischer sein wird, aber viel weniger staubig als Saudi-Arabien. Die Senegalesen sind ähnlich wie die Saudis sehr leidenschaftlich im Motorsport, was es für die Extreme E zu einem weiteren großartigen Ort macht, Rennen zu fahren. In gewisser Weise haben die Menschen im Senegal immer noch das Gefühl, dass sie die Dakar "besitzen“. Sie wird immernoch als Dakar bezeichnet, obwohl sie jetzt nicht mehr in ihrem Land stattfindet - somit gehört sie ihnen in gewisser Weise immer noch und sie haben so viel Leidenschaft dafür.»

«Ich denke, dass jeder dort die Extreme E-Autos auch lieben wird. Zu sehen, wie diese fantastischen elektrischen SUVs so schnell und aufregend unterwegs sind - die Geschwindigkeit, das Springen, es wird für großes Staunen sorgen. Ich kann es kaum erwarten, dorthin zu kommen und mit Timo (Scheider), den Teams und den Fahrern zusammenzuarbeiten, um es zu einem weiteren fantastischen Event zu machen!»



Der Ocean X Prix von Extreme E findet vom 29. bis 30. Mai in Lac Rose in Dakar statt.