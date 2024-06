Vorentscheidungen in Portland: Aber wie viele?

Der Formel-E-WM kommt zum zweiten und vorerst letzten Mal auf den Portland International Raceway in Oregon. In den Saisonrennen 13 und 14 (von 16) könnten einige Vorentscheidungen fallen.

Eine Entscheidung ist seit dem Doppel in Schanghai schon gefallen, und die erfreute Porsche und Antonio Felix da Costa gar nicht. Denn die Berufung gegen die Disqualifikation des vermeintlichen Rennsiegers in Misano wegen eines nicht homologierten Dämpferteils wurde vom Gericht abgewiesen. Damit bleiben da Costa und Porsche 25 Punkte versagt, die den Titelkampf noch spannender gemacht hätten.

Vor allem bei den Teams, denn da hat Jaguar 73 Zähler Vorsprung auf die Stuttgarter (bei den Herstellern liegt Porsche neun Zähler vor den Briten, weil Kunde Andretti mehr beisteuerte als Jaguar-Partner Envision). Wenn Jaguar nach Portland 94 Punkte Vorsprung hat, ist der Titel perfekt – wie immer auch die letzten Rennen im Londoner ExCel ausgehen mögen.

WM-Leader Nick Cassidy kommt nicht nur mit 25 Punkten oder einem Sieg plus gegenüber Porsches Pascal Wehrlein nach Oregon, sondern auch mit dem Selbstvertrauen des Vorjahressiegers. Auf dem traditionellen Indycar-Kurs werden erneut Windschattenfahrten und extremes Energiesparen erwartet, aber auch Risiko werden die Piloten an manchen Stellen der 3,19 Kilometer nicht scheuen.

Wehrlein könnte ein Aufbäumen von Mitch Evans zugutekommen, sollte der noch seine eigene kleine Chance nutzen wollen – der zweifache Saisonsieger liegt nur zehn Punkte hinter Wehrlein und 35 hinter dem Jaguar-Kollegen.

Auf dem Fahrermarkt werden einige Entscheidungen schon bald erwartet. Bei Nissan ist Sascha Fenestraz vor allem wegen des für ihn höchst ungünstigen Vergleichs mit Oliver Rowland angezählt. Ob da Costa und Porsche zusammenbleiben, hängt wohl auch von der Lust des Portugiesen auf eine Rückkehr in die WEC ab. Ihm hat Porsche ja vor dieser Saison einen Doppeljob untersagt.

Statt Portland wird die Formel E 2025 den USA-Auftritt in Miami absolvieren. Die Saison wird auf 17 Rennen aufgestockt und schon am 7. Dezember dieses Jahres in São Paulo beginnen. Neu ist, dass Monaco und Tokio ein Doppel bekommen. Jakarta kehrt in den Kalender zurück. Berlin wird in den Juli versetzt.

ServusTV überträgt aus Portland Qualifikation und Rennen jeweils ab 19.20 bzw. 22.50 live auf ServusTV On und die Rennen im linearen Fernsehen «re-live» ab 0.00 bzw. 0.10 Uhr. Daniel Goggi und Daniel Abt kommentieren.

Formel E 2024/25 (Saison 11)

07.12.24 São Paulo

11.01.25 Mexiko-Stadt

14./15.02.25 Diriyah

08.03.25 (noch offen)

12.04.25 Miami

03./04.05. Monaco

17./18.05. Tokio

31.05./01.06. Schanghai

21.06. Jakarta

12./13.07. Berlin

26./27.07. London

Der Vorsaisontest wird wieder in Valencia (4. bis 7. November) stattfinden.