Formel E: Insgesamt 15 Rennen, Finale in Berlin

Und der krönende Abschluss ist Berlin: Die Formel-E-Weltmeisterschaft trägt das Finale ihrer aktuell laufenden Season Seven in Tempelhof aus.

Am 14. und 15. August wird die rein elektrische Rennserie in der deutschen Metropole auf mehrfache Weise Geschichte schreiben: Erstmals wird je ein Weltmeistertitel in Fahrer- und Beifahrerwertung vergeben.

Und aller Voraussicht nach fällt die Entscheidung erst auf diesen letzten Metern auf dem ehemaligen Flughafengelände von Tempelhof. Gleichzeitig markiert das Berlin-Gastspiel für die vier deutschen Marken Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche die vorerst letzte Gelegenheit, bei einem werkseitigen Einsatz in einer Automobil-WM gegeneinander anzutreten.

15 Rennen in acht Ländern auf drei Kontinenten

Diriyya in Saudi-Arabien und Rom in Italien liegen bereits hinter der Formel-E-Weltmeisterschaft, Valencia in Spanien steht unmittelbar vor der Tür und der mit Spannung erwartete Auftritt in den Straßen von Monaco wirft ebenfalls bereits seine Schatten voraus. Die Formel E und die FIA gaben zudem den Kalender für die verbleibende Saison bekannt – der einen neuen Austragungsort und Aktualisierungen von bereits geplanten Veranstaltungen enthält.

Der Kalender der Season Seven umfasst 15 Rennen in acht Städten auf drei Kontinenten. Mit dem Puebla E-Prix in Mexiko, der am 19. und 20. Juni ausgetragen wird, wird ein neuer Austragungsort für die vollelektrische Rennserie in den Kalender aufgenommen. Die Formel E wechselt den Austragungsort, da die Rennstrecke Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt noch immer als ein temporäres Feldlazarett dient.

New York City wird Gastgeber für die Läufe zehn und elf, wobei die vollelektrischen Gen2-Autos am 10. und 11. Juli in Red Hook, Brooklyn, vor der Skyline von Manhattan fahren werden. Die Formel E kehrt danach nach Europa zurück, um am 24. und 25. Juli den London E-Prix im ExCeL London zu bestreiten, bevor es am 14. und 15. August zum Saisonfinale nach Berlin geht.

Der Marrakesch E-Prix und der Santiago E-Prix, die für den 22. Mai bzw. 5. und 6. Juni geplant waren, wurden in dieser Saison aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie aus dem Kalender gestrichen. Die Veranstaltungen in Santiago, Sanya und Seoul werden für die Season Eight neu angesetzt, wobei Fans zugelassen werden sollen.

Die Formel E wird die Entwicklung der COVID-19-Pandemie weiterhin im Auge behalten und steht in ständigem Austausch mit den Teams, Herstellern, Partnern, Sendern und Austragungsstädten. Alle Aktualisierungen des Kalenders hängen von den Reisebeschränkungen sowie den Vorgaben der lokalen Behörden ab und unterliegen der Genehmigung der FIA.

Die weiteren Rennen der aktuellen Saison

05 Valencia Spanien 24.04.2021

06 Valencia Spanien 25.04.2021

07 Monaco Monaco 08.05.2021

08 Puebla** Mexiko 19.06.2021

09 Puebla** Mexiko 20.06.2021

10 New York USA 10.07.2021

11 New York USA 11.07.2021

12 London** Großbritannien 24.07.2021

13 London** Großbritannien 25.07.2021

14 Berlin Deutschland 14.08.2021

15 Berlin Deutschland 15.08.2021

* Vorbehaltlich der Genehmigung durch die FIA.

** Vorbehaltlich der Homologation der Strecke durch die FIA.