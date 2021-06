Prominente Konkurrenz für Rosberg und Hamilton

Neues Team für die neue Extreme E: McLaren Racing wird zur Saison 2022 mit einer eigenen Mannschaft in der jungen Motorsport-Serie für vollelektrische SUVs an den Start gehen.

«Wie bei allen Serien, in denen wir antreten, ist das Ziel klar: Wir sind da, um zu gewinnen», sagte McLarens Motorsport-Chef Zak Brown.

Die Entscheidung, in Extreme E einzusteigen, folge einer «detaillierten Bewertung der Serie anhand einer Reihe von strategischen, wirtschaftlichen und operativen Kriterien», teilte das Unternehmen aus dem britischen Woking weiter mit: «Diese wurden durch eine klare Notwendigkeit zur Beschleunigung der Nachhaltigkeitsmission von McLaren Racing untermauert, die Kohlenstoffreduzierung, Recycling, Wiederverwendung und Beseitigung von Abfall sowie Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in den Mittelpunkt stellt.»

Die Extreme E bringt elektrischen Motorsport zu spektakulären und berühmten Plätzen der Welt, um die Performance von rein elektrischen SUV unter Beweis zu stellen und um auf die Herausforderungen des jeweiligen Ökosystems aufmerksam zu machen.

Neben Elektrifizierung und Umwelt adressiert die Extreme E auch das Thema Gleichstellung, weshalb die Teams mit einem Mann und einer Frau besetzt sind.

In der neuen Elektro-Rennserie wird mit einem Einheitsauto gefahren, das für die Serie entwickelt wurde. Ein Elektro-SUV, der offiziell auf den Namen «Odyssey 21» hört und und zu den extremen Bedingungen vor Ort passt.

Zwei Rennwochenenden wurden in der Premieren-Saison bereits absolviert und Nico Rosberg bleibt mit seinem Extreme-E-Team «RXR» das Maß der Dinge. Die Mannschaft des Deutschen gewann nach dem Auftakt in Saudi-Arabien auch das zweite Event im Senegal, am Lac Rose in der Nähe der Hauptstadt Dakar.

Johan Kristoffersson und Molly Taylor haben nach dem zweiten Rennen nun 71 Punkte und führen vor dem Duo Sebastien Loeb und Cristina Gutierrez, die für «X44» fahren, das Team des früheren Rosberg-Rivalen Lewis Hamilton. Die Mannschaft des Briten hat 57 Zähler.