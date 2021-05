Überraschung: Button verordnet sich eine Pause

Fahrerwechsel beim Extreme-E-Team von Jenson Button. Der Brite wird beim zweiten Rennwochenende im Senegal nicht selbst hinter dem Steuer sitzen.

Jenson Button zieht sich in der Extreme E für ein Rennwochenende zurück: Bei der kommenden Veranstaltung im Senegal (29./30. Mai) wird der Brite durch Kevin Hansen ersetzt. Die Pause hat sich Button als Teambesitzer von «JBXE» selbst verordnet.

Warum er nicht wie noch beim Auftakt in Saudi-Arabien im 550 PS starken SUV sitzen wird, lässt er in der Pressemitteilung offen.

«Ich habe bei JBXE zwei Hüte auf, sowohl den des Fahrers als auch den des Teameigentümers. In letzterer Funktion wollte ich mir die Gelegenheit, Kevin für dieses Rennen ins Auto zu setzen, nicht entgehen lassen», sagte Button.

Er lobte seinen Ersatz: «Er hat in der Welt des Rallycross in so jungen Jahren schon so viel erreicht.» Hansen, dessen Bruder Timmy für Andretti fährt, wurde 2019 WM-Dritter hinter Timmy, der den Titel holte.

Kevin Hansen fährt zusammen mit Mikaela Åhlin-Kottulinsky, da sich in der Extreme ein Mann und eine Frau ein Cockpit teilen. «JBXE» belegt in der Gesamtwertung nach dem ersten Rennwochenende Platz sechs unter neun Teams.