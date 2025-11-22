Roof of Africa: Bolt und Moore an Tag 2 vorn

Billy Bolt sicherte sich beim «Time Trial»-Prolog der Roof of Africa die Bestzeit vor Mani Lettenbichler und James Moore. Am zweiten Tag dominierte Moore, Lettenbichler und Bolt landeten nur auf den Plätzen 10 bzw. 13.

Die Fahrer starteten beim «Time Trial» auf einer knapp zehn Kilometer langen, rund 30-minütigen Strecke. Die Gold- und HEWC-Klasse gingen als Letzte ins Rennen und hatten zwei Runden Zeit, um auf dem abwechslungsreichen Kurs bei trockenen Bedingungen ihren Rhythmus zu finden. Erwartungsgemäß erwiesen sich Billy Bolt und Mani Lettenbichler als die Schnellsten: Bereits in der ersten Runde fuhren sie über eine Minute schneller als die Konkurrenz. Dennoch hatten beide kritische Momente auf der steinigen Strecke und blieben nicht von Stürzen verschont.

Billy Bolt setzte sich am Ende mit einer starken Leistung gegen Manuel Lettenbichler durch, der den zweiten Platz vor dem jungen Lokalmatador James Moore sichern konnte. Bolt holte die drei WM-Punkte für den Sieg beim Prolog, was sich im Kampf mit Mitch Brightmore um den zweiten Gesamtrang in der Hard Enduro-WM am Samstag als entscheidend erweisen könnte.

Die vergleichsweise schnelle Strecke an Tag 2 war nur spärlich markiert und somit eine Herausforderung hinsichtlich der Navigation. Die südafrikanischen Fahrer schienen eine außerordentlich gute Orientierung in ihrem heimischen Terrain gehabt zu haben, denn die Plätze eins bis sieben wurden am Ende des Tages von Südafrikanern belegt.

Die Topfahrer wie Gomez, Roman, Lettenbichler, Brightmore, Kabakchiev und Bolt reihten sich auf den Plätzen acht bis 13 ein. Das ist äußerst ungewöhnlich und brachte einige Fragezeichen mit sich. So dauerte dann auch die Auswertung nicht nur der GPS-Geräte, sondern auch der handschriftlichen Aufzeichnungen der Marschalls bis in die Nacht hinein. Kurz: Chaotische Verhältnisse, die einem WM-Lauf nicht würdig sind.

Der junge Südafrikaner James Moore fuhr auf seiner KTM wohl das Rennen seines Lebens und distanzierte den zweitplatzierten Landsmann Will Slater um gute drei Minuten. Gomez, Roman, Lettenbichler und Bolt hatten im Ziel zwischen sieben und 13 Minuten Rückstand auf den Sieger. Der neunfache Sieger der Roof, Wade Young, war nicht am Start, da er sich selbstverschuldet Verbrennungen zugezogen hatte und somit bis auf Weiteres ausfällt.

Der dritte Tag wird jedoch technisch deutlich anspruchsvoller, sodass man davon ausgehen muss, dass die Top-Fahrer wieder an der Spitze zu sehen sein werden.

Roof of Africa - Ergebnis Time Trial

1. Billy Bolt (GB, Husqvarna) 22:08,9

2. Manuel Lettenbichler (D, KTM) +13,6

3. James Moore (ZA, KTM) +22,9

4. Teo Kabakchiev (BG, Sherco) +58,1

5. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) +1:10,4

6. Mario Roman (E, Sherco) +2:08,7

7. Alfredo Gomez (E, Beta) +2:52,4

8. Thomas Scales (ZA, Beta) +3:53,0

9. Matt Green (ZA, KTM) +5:10,5

10. Kyle Flanagan +6:35,1



Ergebnis Tag 2

1. James Moore (ZA, KTM) 5:17:12

2. Will Slater (ZA) +3:06

3. Luke Walter (ZA) +3:26

4. Mathew Stevens (ZA) + 3:26

5. Thomas Scales (ZA, Beta) +4:16

6. Matthew Green (ZA, KTM) +5:11

7. Travis Teasdale (ZA) +6:12

8. Alfredo Gomez (E, Beta) +7:02

9. Mario Roman (E, Sherco) +7:17

10. Manuel Lettenbichler (D, KTM) +7:53

11. Mitch Brightmore (GB, GASGAS) +8:00

12. Teodor Kabakchiev (BG, Sherco) +9:01

13. Billy Bolt (GB, Husqvarna) +13:01