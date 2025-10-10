Triumph TF250-C und 450-C: Nicht für Deutschland

Von den Motocross-Modellen bekannt: Lenkerarmatur für die Bedienung von Starthilfe, Quickshifter und Traktionskontrolle

Nach den Enduros TF-E mit 250 und 450 ccm stellt Triumph für Cross-Country-Rennen konfigurierte Versionen vor, ausgelegt für gewachsenen Mutterboden, ohne Lichtanlage. In Europa nur für Frankreich.

Die Triumph TF250-C und 450-C sind gedacht für GNCC-Rennen, Rennen über längere Distanzen auf abgesperrten Pisten. Sie basieren wie die Enduros auf den Motocross-Modellen, jedoch sind mit dem optionalen MX Tune Pro Modul drei neue Motormappings anwählbar, die speziell für diese Art von Rennen definiert sind.

Auch Gabel und Federbein sind abgestimmt auf Cross Country Rennen, und ein etwas grösserer Tank mit 8,3 l ist verbaut. Das Hinterrad misst 18 Zoll, stammt also aus den Enduro-Versionen. Hingegen belässt es Triumph bei den Cross-Country-Rennern bei fünf Gängen (die Enduros haben deren sechs).

Was lange Jahre ein Tabu war, ignorieren die beiden neu in den Offroad-Marlt drängenden europäischen Hersteller Triumph und Ducati: Die Angabe von exakten Leistungsdaten. Die TF250-C bringt 47.3 PS bei 13.250/min und 28.3 Nm bei 9.250/min, die TF450-C hat 62.4 PS bei 9.500/Min und 49.9 Nm bei 7.000/min. Die Gewichte werden mit 109,9 und 112,2 kg angegeben.

Diese Motorräder werden nur in den USA, Kanada und Neuseeland angeboten, als einziges europäisches Land sind sie auch Frankreich zu haben.