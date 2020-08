WEC-Pilot Gabriel Aubry: Verdacht auf COVID-19

Gabriel Aubry bei Testfahrten in Daytona Anfang des Jahres

Der Franzose Gabriel Aubry wurde im Vorfeld des FIA-WEC Rennens in Spa-Francorchamps als verdächtig in Bezug auf COVID-19 eingestuft. Der Fahrer Personen aus seinem Kontaktumfeld gingen in Selbstisolation.

Gibt es einen ersten Fall von COVID-19 in der FIA WEC? Theoretisch könnte Pilot Gabriel Aubry betroffen sein. Der französische Pilot möchte eigentlich mit dem Team Jackie Chan DC Racing (Jota Sport) am Wochenende beim Rennen der Sportwagen-WM in Spa-Francorchamps antreten.

Nach den eingehenden Gesundheitsprotokollen und Tests vor dem Neustart der FIA WEC auf der 7,004 Kilometer langen Strecke von Spa-Francorchamps wurde Aubry jedoch als COVID-19-positiv verdächtig eingestuft.

Der Fahrer und diejenigen, mit denen er in engem Kontakt stand, einschließlich des Algarve Pro Racing-Teams, für das er letzte Woche in Spa an der European Le Mans Series (ELMS) teilgenommen hat, haben sich in Selbstisolation begeben, um auf die Ergebnisse eines zweiten Tests zu warten, der gestern durchgeführt wurde. Dies steht im Einklang mit den Anweisungen der zuständigen Gesundheitsbehörden und des medizinischen COVID-19-Delegierten der WEC bzw. des Circuit de Spa-Francorchamps.

In Übereinstimmung mit den FIA- und WEC-Protokollen und um die Risiken zu mindern, wurden die Wettbewerber und das Arbeitspersonal des Circuit de Spa-Francorchamps in Gruppen genannt Blasen eingeteilt, mit einem Minimum an Querkontakt zwischen jeder Gruppe.