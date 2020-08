6h Spa: Weitere Fakten und Infos zum Lauf der FIA WEC

Ab heute gibt die Sportwagen-WM (FIA WEC) endlich wieder Gas. Die 6h von Spa-Francorchamps dienen alljährlich auch als Vorbereitung auf die 24h Le Mans. Hier weitere Informationen und Hintergründe zum Rennen in Belgien.

In der FIA WEC wird nach der Coronapause nun endlich wieder Vollgas gegeben. Das letzte Rennen der aktuellen Saison 2019/20 fand im Februar in Austin/Texas statt. An diesem Wochenende ist nun Spa-Francorchamps Schauplatz. Dort war letztes Wochenende bereits die European Le Mans Series (ELMS) zu Gast und feierte einen Sieg von United Autosports.

Wie üblich dient das Rennen in den belgischen Ardennen auch als Vorbereitung auf die 24 Stunden von Le Mans. Der Klassiker an der französischen Sarthe steigt dieses Jahr bekanntlich erst am 19./20. September. Entsprechend schraubt Toyota auch wieder die Low-Downforce-Kits auf die beiden TS050 Hybrid. In der LMP1-Klasse legt Ginetta eine Pause ein. Dafür gibt der Enso CLM P1/01 vom ByKolles Racing Team einen Gaststart. Außerdem ist auch ein Rebellion R13 in der Königsklasse mit dabei.

Sowohl 2017 als auch 2018 feierte Toyota einen sicheren Doppelsieg in Spa-Francorchamps. Im Vorjahr gewann der TS050 Hybrid von Kauzki Nakajima, Sébastien Buemi und Fernando Alonso. Der Schwesterwagen von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López verlor wegen eines Sensorproblems am Hybridsystem circa elfeinhalb Minuten in der Box und musste sich nach einer starken Aufholjagd final mit Platz sechs zufrieden geben.

Die Krone des erfolgreichsten WEC-Herstellers in Spa-Francorchamps teilt sich Toyota übrigens mit Audi. Acht Rennen hat die FIA WEC auf der belgischen Rennstrecke seit 2012 ausgetragen. Vier gingen an die Ingolstädter (2012, 2013, 2015, und 2016). Im Jahre 2014, 2017, 2018 und 2019 triumphierten die Japaner. Porsche gewann mit dem 919 Hybrid nie in Spa-Francorchamps.

Das Feld besteht diesmal aus 30 Fahrzeugen (vier LMP1, zehn LMP2, sechs GTE-Pro und zehn GTE Am). Hier die vorläufige Entrylist. Neben dem LMP1 von ByKolles geben die LMP2-Teams Eurasia Motorsport (Ligier JS P217) und Algarve Pro Racing (Oreca 07) einen Gaststart.

Spa-Francorchamps ist übrigens auch die älteste Strecke im FIA-WEC-Kalender. Das erste Rennen (wenn auch auf einem sehr differierenden Layout) wurde dort bereits 1922 ausgetragen – also sogar ein Jahr vor der ersten Ausgabe der 24 Stunden von Le Mans.

Das ist der Zeitplan der FIA WEC (MESZ)

Donnerstag, 13. August

Freies Training 16:25 – 17:55 Uhr



Freitag, 14. August

Freies Training 09:30 – 11:00 Uhr

Freies Training 14:00 – 15:00 Uhr

Qualifying 18:00 – 18:50 Uhr



Samstag, 15. August

Rennen 13:30 – 19:30 Uhr