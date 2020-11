8h Bahrain: Das WEC-Finale im Fernsehen und Stream 14.11.2020 - 11:28 Von Oliver Müller

FIA WEC © LAT Der Oreca 07 von United Autosports ist der Favorit in der LMP2-Klasse bei der FIA WEC in Bahrain

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) bestreitet am heutigen Samstag das Finale der Saison 2019/20 in Bahrain. Toyota ist Favorit. So kann das Rennen im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.