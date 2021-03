Dempsey-Proton Racing bestätigt erstes WEC-Fahrertrio

Teamchef Christian Ried teilt sich den Porsche 911 RSR mit dem Neuseeländer Jaxon Evans und dem Australier Matt Campbell. Der deutsche Rennstall setzt in der Saison 2021 wieder zwei Porsche in der FIA WEC ein.

Am 1. Mai startet die Sportwagen-WM (FIA WEC) in Spa-Francorchamps hinter verschlossenen Türen in die Saison 2021. Dann ist auch wieder das Team Dempsey-Proton Racing mit von der Partie. Der Rennstall aus Ummendorf bringt erneut zwei Porsche 911 RSR an den Start. Nun steht die Besatzung des ersten Fahrzeuges fest. Christian Ried teilt sich das Cockpit mit dem Neuseeländer Jaxon Evans und dem Australier Matt Campbell.

Neben seiner Rolle als Pilot ist Ried auch der Teamchef des Rennstalls. Ried ist zudem ein Fahrer der ersten Stunde in der FIA WEC und schon seit Start der WM im Jahre 2012 dort aktiv. Er ist vom Weltverband FIA als Bronze-Fahrer eingestuft. Mit ihm zusammen fährt auch wieder Matt Campbell. Die Beiden waren schon 2019/20 gemeinsam in der FIA WEC unterwegs. Der Australier ist außerdem offizieller Werksfahrer von Porsche.

Als dritter Mann kommt nun Jaxon Evans hinzu, der bis 2020 offizieller Junior-Pilot von Porsche war. Er startete schon beim WEC-Rennen im Dezember in Bahrain für Dempsey-Proton Racing, saß dabei aber im Schwesterwagen. 2020 holte Evans den Titel im französischen Porsche Carrera Cup.

Wer den zweiten Porsche von Dempsey-Proton Racing in der FIA WEC pilotiert, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. In der WEC-Vollsaison-Startliste wurde jedoch bereits der Franzose Julien Andlauer für dieses Fahrzeug nominiert. Die beiden Dempsey-Proton-Porschre starten wie üblich in der GTE-Am-Klasse. Dort wurden für die anstehende Saison 13 Fahrzeuge eingeschrieben – jeweils fünf Porsche und Ferrari 488 GTE Evo sowie drei Aston Martin Vantage AMR.