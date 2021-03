6h Spa: 37 Fahrzeuge in Entrylist für den WEC-Auftakt

Für den Saisonstart der FIA WEC wurde nun eine erste Startliste herausgegeben. Darin finden sich 37 Fahrzeuge. Die Spitze bildet die Hypercar-Klasse mit Toyota, Alpine und Glickenhaus. Drei Marken in der GTE Pro.

Am 1. Mai beginnt in der Sportwagen-WM eine neue Ära. Dann werden erstmals die Hypercars um den Gesamtsieg kämpfen. Schauplatz ist die Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps. Nun hat die WEC eine vorläufige Entrylist für das Rennen, das über 6 Stunden geht, herausgegeben. Diese besteht aus 37 Fahrzeugen.

In der neuen Hypercar-Klasse gibt es keine Überraschungen. Die beiden Toyota GR010 Hybrid, die beiden Glickenhaus 007 LMH und der Alpine A480 sind gemeldet. Diese fünf Boliden wurden bereits auch für die 24h von Le Mans oder die WEC-Vollsaison-Entrylist eingeschrieben. Derzeit noch unklar ist, wie das Fahreraufgebot von Glickenhaus in Spa aussieht. Derzeit sind lediglich Gustavo Menezes und Ryan Briscoe bestätigt. Der Glickenhaus-Fahrerkader besteht insgesamt aus sieben Piloten, sodass hier noch genügend Qualität zur Verfügung steht, um das Rennen in Spa zu bestreiten.

In der LMP2 sind insgesamt satte 14 Wagen eingeschrieben worden. Zu den elf WEC-Vollzeit-Entries gesellen sich noch drei zusätzliche Gäste. Dabei handelt es sich um zwei Aurus 01 (also umbenannte Oreca 07) von G-Drive Racing und um einen Oreca von PR1 Motorsports. Dieses Team ist sonst in der IMSA unterwegs und bereitet sich mit dem Auftritt in Spa-Francorchamps auf den Einsatz bei den 24h von Le Mans vor.

Dies gilt auch für Corvette Racing in der GTE-Pro-Klasse. Das amerikanische Werksteam hat eine C8.R für Spa gemeldet. Der letzte Werkseinsatz von Corvette in der WEC war im Februar 2020 in Austin. Die beiden Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse und die beiden Werks-Porsche 911 RSR komplettieren die Klasse.

Aus 13 Fahrzeugen besteht die GTE-Am-Kategorie. Hier teilt sich das Feld auf drei Aston Martin Vantage AMR und jeweils fünf Ferrari bzw. Porsche auf. Die vorläufige Entrylist ist an dieser Stelle hinterlegt. Leider findet das Event in Spa-Francorchamps hinter verschlossenen Türen (also ohne Zuschauer) statt.