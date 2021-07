So läuft der Double-Header der FIA WEC in Bahrain

Das Rennen über sechs Stunden endet bei Sonnenuntergang. Die 8h von Bahrain gehen bis in die Dunkelheit. Es wird zweimal die 5,412 Kilometer lange Strecke befahren. Außerdem gibt es wieder einen offiziellen Rookie-Test.

In der WEC sind mit den Läufen in Spa-Francorchamps, Portimão und Monza drei von sechs Saisonrennen 2021 absolviert. Als nächstes stehen am 21./22. August die 24 Stunden von Le Mans auf der Agenda. Eigentlich sollte Lauf fünf in Fuji steigen, doch aufgrund der weltweit schwierigen Lage rund um das Virus musste das Event in Japan schließlich abgesagt werden. Als Ersatz wurde ein 6h Rennen in Bahrain gewählt. An gleicher Stelle findet mit einem 8h Rennen zudem auch der Saisonabschluss statt.

Das 6h Rennen von Bahrain soll am 30. Oktober ausgetragen werden. Die 8h von Bahrain sind für den 6. November 2021 angesetzt. Somit kommt es in Bahrain zu einem Double-Header mit zwei Rennen innerhalb einer Woche. Logistisch macht dies für die involvierten Teams natürlich Sinn. Nun wurden weitere Details zum Bahrain-Gastspiel verkündet.

Das 6h Rennen soll um 11:00 Uhr Ortszeit starten und um 17:00 Uhr bei Sonnenuntergang enden. Im Gegensatz dazu wird das achtstündige Saisonfinale eine Woche später bis in die Dunkelheit gehen. Start ist dann um 14:00 Uhr Ortszeit; Rennende somit um 22:00 Uhr. Rennen in die Dunkelheit haben bei der FIA WEC in Bahrain bereits Tradition. Somit entsteht auch eine gewisse Portion an Le-Mans-Flair.

Die WEC hat mit den Teams zuletzt diskutiert, welche Streckenvariante in Bahrain gefahren werden sollte. Neben dem 'normalen' 5,412 Kilometer langen Layout standen auch noch zwei weitere Möglichkeiten im Raum. Die 6,299 Kilometer lange Endurance-Variante (diese befuhr 2010 beispielsweise die Formel 1) oder der 3,543 Kilometer lange Outer Circuit. Auf diesem war die Königsklasse 2020 unterwegs.

Letztendlich wurde gemeinsam mit den Teams entschieden, sowohl die 6h als auch die 8h von Bahrain auf der traditionellen 5,412 Kilometer langen Strecke zu absolvieren. Hierbei spielte auch eine Rolle, dass der Asphalt in Bahrain sehr hart mit den Reifen umgeht und die Teams durch zwei Events auf demselben Layout wichtige Erkenntnisse in Bezug auf das Reifenmanagement sammeln können.

Einen Tag nach dem Saisonfinale wird am 7. November noch ein Testtag eingelegt. Dieser gilt wieder als offizieller Rookie-Test. Teilnehmen können sowohl die Prototypen als auch die GTE-Fahrzeuge. Weitere Details zum Rookie-Test will die WEC aber erst später mitteilen.