Nach Le Mans: So steht es in der WM-Wertung der WEC

Vier von sechs Saisonläufen der Sportwagen-WM (FIA WEC) sind 2021 bereits absolviert. Die LM-Sieger Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López führen nun auch die Tabelle an. Toyota liegt bei den Teams vorne.

Das große Highlight in der Sportwagen-WM (FIA WEC) ist in der Saison 2021 absolviert. Am Wochenende des 21./22. August fand mit den 24 Stunden von Le Mans der Sportwagen-Klassiker statt. Der Rennen an der französischen Sarthe war Station vier von sechs in der diesjährigen Saison. Um der herausragenden Stellung von Le Mans gerecht zu werden, gab es zudem doppelte Punkte für die Wertung der FIA WEC. Vor Le Mans trat die WEC im Mai in Spa-Francorchamps, im Juni in Portimão und im Juli in Monza an.

Durch den Sieg in Le Mans (und die dabei eingefahrenen 50 Punkte) schoben sich Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López nun auch an die Tabellenspitze in der WM. Das Trio, dass zuvor schon in Monza gewonnen hatte, kommt auf 120 Punkte. Conway/Kobayashi/López sind zudem die aktuellen Titelverteidiger in der WM, nachdem sie schon 2020 die WEC gewonnen haben.

Die Toyota-Teamkollegen Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley haben mit 111 Punkten nun einen Rückstand von neun Zählern auf die Spitze. Sie konnten die beiden ersten Rennen in Spa und Portimão für sich entscheiden.

Rang drei geht aktuell an die Alpine-Piloten André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière, die auf 90 Punkte kommen. Die Glickenhaus-Fahrer Romain Dumas und Richard Westbrook befinden sich auf Platz vier mit 53 Punkten. Sie haben jedoch den Saisonauftakt in Spa ausgelassen.

Ähnlich sieht es in der Team-Wertung bei den Hypercars aus. Dort hat Toyota Gazoo Racing schon 141 Punkte gesammelt und liegt somit in Front. Alpine Elf Matmut hat 90 Zähler auf dem Konto. Dritter ist Glickenhaus Racing mit 37 Punkten.

Den WM-Titel gibt es in der FIA WEC bekanntlich nicht nur bei den Hypercars, sondern auch in der GTE-Klasse. Hier haben sich Alessandro Pier Guidi und James Calado nun an die Tabellenspitze gesetzt. Die LM-Klassensieger kommen auf 124 Punkte. (Côme Ledogar, der in Le Mans mit den beiden im Ferrari 488 GTE saß, hat die Rennen zuvor nicht bestritten und somit auf Platz sechs der Tabelle nur 50 Punkte.)

Die Porsche-Fahrer Kévin Estre und Neel Jani befinden sich mit 112 Punkten auf Platz zwei. Dritte sind die Porsche-Markenkollegen Gianmaria Bruni und Richard Lietz, die 75 Zähler gesammelt haben. In der Hersteller-Wertung markiert Ferrari mit 203 Punkten die Spitze. Porsche liegt mit 187 Punkten auf Platz zwei.

Die beiden letzten Rennen 2021 der FIA WEC finden in Bahrain statt. Am 30. Oktober wird zunächst ein 6h Rennen ausgetragen. Das Saisonfinale steigt dann am 6. November und geht über 8 Stunden. Somit werden bei diesem Rennen auch wieder anderthalbfache Punkte vergeben. Insgesamt sind also auch alle WM-Entscheidungen noch einigermaßen offen.