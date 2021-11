8h Bahrain: Toyota mit Doppelsitze im ersten Training

Der Toyota GR010 Hybrid von Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley markierte am Donnerstagabend die Spitze bei der FIA WEC in Bahrain. Porsche in der GTE-Klasse im ersten Training mit der Bestzeit.

Toyota bestimmt weiter das Geschehen in der FIA WEC: An diesem Wochenende steigt in der Sportwagen-WM das Saisonfinale 2021 in Bahrain. Am Donnerstagabend fand auf der 5,412 Kilometer langen Strecke bereits das erste freie Training statt. Und da befanden sich wieder einmal beide GR010 Hybrid an der Spitze des Feldes. Mit einer Zeit von 1:48,490 Minuten lag der Wagen rund um Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima und Brendon Hartley ganz vorne im Klassement, wobei die schnellste Runde von Hartley gefahren wurde.

Die Toyota-Teamkollegen Mike Conway, Kamui Kobayashi und José María López landeten mit einem Rückstand von 0,408 Sekunden auf Platz zwei. Hier drehte Kobayashi mit 1:48,898 Minuten die schnellste Runde. Der Alpine A480 von André Negrão, Nicolas Lapierre und Matthieu Vaxivière komplettierte mit einem Rückstand von 0,989 Sekunden die Top Drei. Wie schon beim letzten Rennwochenende waren nicht mehr Hypercars mit von der Partie.

Die Bestzeit in der LMP2-Klasse ging mit 1:50,792 Minuten an den Oreca 07 von Realteam Racing mit Esteban Garcia, Loic Duval und Norman Nato vor dem Jota-Oreca mit Sean Gelael, Stoffel Vandoorne und Tom Blomqvist.

Porsche ist weiterhin das Maß der Dinge in der GTE-Pro-Kategorie. Obwohl Ferrari vor dem Rennwochenende über die Balance of Performance (BoP) etwas mehr Ladedruck zugesprochen bekommen hatte, lagen beide 911 RSR an der Spitze. Die Bestzeit ging mit 1:57,657 Minuten an den Wagen von Kévin Estre, Neel Jani und Michael Christensen. Jani war der schnellste Pilot. Die Teamkollegen Richard Lietz, Gianmaria Bruni und Frédéric Makowiecki kamen auf 1:58,013 Minuten. Die beiden Ferrari fuhren jenseits der Zwei-Minuten-Marke.

In der GTE Am markierte der Aston Martin Vantage AMR von Paul Dalla Lana, Augusto Farfus und Marcos Gomes die Spitze. Das zweite freie Training in Bahrain findet am Freitagmorgen ab 7:00 Uhr MEZ statt.